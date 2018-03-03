ABD'nin Doğu Kıyıları Sert Rüzgarlarla Boğuştu

Amerika’nın doğu kıyılarını etkisi altına alan fırtına, kasırga gücünde rüzgarlar getirdi. Ayrıca kar ve yoğun yağışlar da Atlas Okyanusu kıyısında Maine eyaletinden Kuzey Carolina eyaletine kadar etkili oldu.

Yetkililer, devrilen ağaç ve dallar yüzünden 5 kişinin öldüğünü belirtti. Ölümler, New York, Virginia, Maryland ve Rhode Island eyaletlerinde yaşandı.

Doğu kıyısında Cuma günü, özellikle New York kentinde olmak üzere toplamda 2 bin 800’den fazla uçuş iptal edildi. Washington’da da hava durumu yüzünden federal hükümet daireleri tatil ilan edildi.

Sert rüzgarlar, devrilen ağaçlar ve oluşan seller, tren seferlerini de aksattı.

Amerika’nın doğu kıyısında, ani rüzgarların hızı zaman zaman saatte 80 km’yi aştı. Massachusetts eyaletinin Cope Cod bölgesindeyse saatte 145 km hızda rüzgarlar kaydedildi.

Öte yandan, Boston kenti kıyılarında deniz kapardı ve deniz suyunun karada yüksekliği 4,47 metreye kadar çıktı. Yetkililer bu yüksekliğin 1928’den bu yana kaydedilmiş en yüksek seviye olduğunu belirtiyor.

Massachusettes Valisi, Charlie Baker, fırtına sonrası yardım çalışmaları için Ulusal Muhafız birliklerinden yardım istedi.

Sert rüzgarlar yüzünden elektrik direklerinin devrilmesi ya da ağaçların tellere devrilmesi sonucu, doğu kıyılarında 1,6 milyondan fazla ev elektriksiz kaldı. Virginia ve Maryland eyaleti valileri, geniş çapta yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı eyalet çapında acil durum ilan etti.