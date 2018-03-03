HABER

ABD'nin Doğu Kıyıları Sert Rüzgarlarla Boğuştu

03.03.2018 19:07 | Son Güncelleme

Amerika’nın doğu kıyılarını etkisi altına alan fırtına, kasırga gücünde rüzgarlar getirdi. Ayrıca kar ve yoğun yağışlar da Atlas Okyanusu kıyısında Maine eyaletinden Kuzey Carolina eyaletine kadar etkili oldu

ABD'nin Doğu Kıyıları Sert Rüzgarlarla Boğuştu

Amerika’nın doğu kıyılarını etkisi altına alan fırtına, kasırga gücünde rüzgarlar getirdi. Ayrıca kar ve yoğun yağışlar da Atlas Okyanusu kıyısında Maine eyaletinden Kuzey Carolina eyaletine kadar etkili oldu.

Yetkililer, devrilen ağaç ve dallar yüzünden 5 kişinin öldüğünü belirtti. Ölümler, New York, Virginia, Maryland ve Rhode Island eyaletlerinde yaşandı.

Doğu kıyısında Cuma günü, özellikle New York kentinde olmak üzere toplamda 2 bin 800’den fazla uçuş iptal edildi. Washington’da da hava durumu yüzünden federal hükümet daireleri tatil ilan edildi.

Sert rüzgarlar, devrilen ağaçlar ve oluşan seller, tren seferlerini de aksattı.

Amerika’nın doğu kıyısında, ani rüzgarların hızı zaman zaman saatte 80 km’yi aştı. Massachusetts eyaletinin Cope Cod bölgesindeyse saatte 145 km hızda rüzgarlar kaydedildi.

Öte yandan, Boston kenti kıyılarında deniz kapardı ve deniz suyunun karada yüksekliği 4,47 metreye kadar çıktı. Yetkililer bu yüksekliğin 1928’den bu yana kaydedilmiş en yüksek seviye olduğunu belirtiyor.

Massachusettes Valisi, Charlie Baker, fırtına sonrası yardım çalışmaları için Ulusal Muhafız birliklerinden yardım istedi.

Sert rüzgarlar yüzünden elektrik direklerinin devrilmesi ya da ağaçların tellere devrilmesi sonucu, doğu kıyılarında 1,6 milyondan fazla ev elektriksiz kaldı. Virginia ve Maryland eyaleti valileri, geniş çapta yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı eyalet çapında acil durum ilan etti.

Güne bu tabloyla uyandılar!Güne bu tabloyla uyandılar!
Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!
Afrin'de hafta sonu kritik operasyon başlatılıyor!Afrin'de hafta sonu kritik operasyon başlatılıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Salih Müslim PKK'nın mitinginde!

Salih Müslim PKK'nın mitinginde!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah daha beter etsin Rabbim ABD ye öyle musibetler versin ki kafasını kaşıyacak mazlumla uğraşacak hali kalmasın
Diğer Haberler
Bu Yeni Spor Salonu Gün Boyunca Kalori Yakımını Sağladıklarını İddia Ediyor

Bu Yeni Spor Salonu Gün Boyunca Kalori Yakımını Sağladıklarını İddia Ediyor

Afrikalı Göçmen Tır Şoförlerinin Gözünden Amerika

Afrikalı Göçmen Tır Şoförlerinin Gözünden Amerika

Antibiyotiklere Olan Dirence Karşı 'Antibiyotik Gençleştime' Yöntemi

Antibiyotiklere Olan Dirence Karşı 'Antibiyotik Gençleştime' Yöntemi

Oscar Adayı Kadın Oyuncuları Tanımlayan Kelime: 'Güçlü'

Oscar Adayı Kadın Oyuncuları Tanımlayan Kelime: 'Güçlü'

Kadınlar ve Azınlıklar Oscar'larda Ön Planda

Kadınlar ve Azınlıklar Oscar'larda Ön Planda

Oscar Töreninde Siyasi Konular Yine Gündemde Olacak

Oscar Töreninde Siyasi Konular Yine Gündemde Olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.