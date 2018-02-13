ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Edelman: Türkiye'ye karşı sert ve net bir tutum alınmalı

Türkiye'nin "kuzeybatı Suriye'de ABD destekli Kürt güçlerine karşı giriştiği operasyonun yeterince istikrarsızlaştırıcı" olduğu savunulurken, "Ancak asıl risk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok kez tekrarladığı vaadini gerçekleştirip, daha doğuya Kürtlerin kontrolündeki, ABD'nin devriye gezdiği Menbiç'e doğru bastırırsa gelecek. Bir çatışmayı önlemenin tek yolu, ABD'li siyasetçilerin şimdi, işler daha da kötüleşmeden Türkiye'ye karşı net ve sert bir tutum takınması" deniliyor. Yazı şöyle devam ediyor;

"Menbiç'teki ABD güçlerini tehdit etmek - Erdoğan onları 'gömmeye' zorlanacağını söyledi. 'Bize Menbiç'e gelme diyorlar' Türkiye 'Menbiç'e gelecek' dedi- zaten Erdoğan'ın büyüyen otoriterliği, Rusya'yla flörtü ve Suriye'de çatışan çıkarlar nedeniyle baskı altında olan onlarca yıllık ABD-Türkiye ittifakına geri dönüşü olmayacak şekilde zarar verebilir. ABD'nin bunun hoş görülmeyeceğini net bir şekilde söylemesi ve bunu caydırıcı bir duruşla desteklemesi, ABD-Türkiye arasında doğrudan çatışmayı önlemek ve gelecekte işlevsel bir ilişki umudunu korumak için gerekli. Ancak şimdiye dek karışık Amerikan mesajlarının kakafonisi ve uzun süredir devam eden Türkiye'ye yumuşak davranma eğilimi Erdoğan'ı Washington'ın bu ilişkiyi kaybetmek için çok önemli diye gördüğü konusunda ikna etti. Bu durum sadece onun risk alma iştahını ve dolayısıyla çatışma potansiyelini arttırır. Ankara'ya Menbiç'e saldırmanın çok ağır sonuçları olacağı ve Wahington'ın gerekeni yapmaya hazır olduğu anlatılmalı"

'Fiilen Erdoğan'ın rehineleri'

Makalede Türkiye'nin Erdoğan döneminde, "İran'a yönelik Amerikan ambargolarını en büyük delme operasyonunu yaptığı, medyasının Suriye'deki gizli ABD üslerinin yerlerini yayınladığı, uydurma suçlamalarla Amerikalı bir papazı, bir NASA çalışanı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın iki Türk personelini düzmece suçlamalarla gözaltına alıp, fiilen Erdoğan'ın rehineleri olarak tuttuğu" iddia ediliyor.