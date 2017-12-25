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ABD'nin gizli silahları ortaya çıktı!

DÜNYA HABERLERİ | 25.12.2017 10:19 | Son Güncelleme 34 dakika önce

Grönland'da küresel erimeye bağlı olarak eriyen buzullar korkunç bir tehlikeyi de ortaya çıkarttı. ABD'nin yıllar önce bölgeye kurduğu nükleer üs buzların erimesiyle ortaya çıkabilir ve tonlarca kimyasal madde denize salınabilir.

ABD'nin gizli silahları ortaya çıktı!

Grönland'da bulunan gizli ABD üssü küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkacak. Uzmanlar yıllar önce saklanan tonlarca kanserojen kimyasalın denize salınabileceğini söylüyor. Bölge üzerinde araştırma yapan uzmanlar küresel ısınmadan dolayı Grönland'daki büyük buzul kütlesinin çökmesiyle gizli nükleer tabakada da çöküntü yaşanabileceğini belirtti.

Soğuk savaş zamanında 200 kişilik bir ekip tarafından nükleer güç ile inşa edilen şehir, Amerika tarafından “Project Iceworm-Buzsolucanı Projesi” olarak adlandırıldı. Şehrin altında 4000 kilometre uzunluğundaki tünelde SSCB’ye karşı kullanılmak üzere 600 adet balistik füze yerleştirildi. Soğuk savaş zamanında hükümetlerin gizli çalışmalarının en büyük kanıtlarını içeren şehir, buzulların altında gizemini koruyor.

Araştırmacılar 1967'den sonra şehir terk edildikten sonra gizli bir tünelden konuyla ilgili dökümanlara ulaşarak Iceworm projesinden haberdar oldu.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
abd aynı akp gibi dünya için bi tehdit
Haberi yazan iyi sallamış. 4000 km tünelmi olur. Türkiyenin uzunluğu doğu ucundan batı ucuna 1650 km. Gröndlandın uzunluğu 4000 km varmıki.
Adamlar Grönlanddan Moskovaya kadar mı tünel kazmışlar iyi sallamışlar harbiden
@mehmetali1964 mynet farkı...!
@mehmetali1964 labirent yada kar altı sokaklar olamazmı. hem sonra karda tunel açma çok kolay
@mehmetali1964 Grönland 'ın yüzölçümü ülkemizin yaklaşık 3 katı! Ayrıca o 4000 km'lik tünelinde düz olduğu ne malum.Zira vücudumuzdaki damarların uzunluğu yaklaşık 100.000 km.
Abd soysuz onursuz toplama bi devlettir elbet yıkılacaktır ama islama en büyük tehdit günümüz müslüman ülkeleri hepsi satmış kendini onurlu şerefli olanında zaten ya parası yok ya da başında adam gibi bi lider yok
Hala islam diyorsun şu din ekseninden bir çıkın artık, islam coğrafyasına en büyük tehdit ilime, irfana, bilime karşı sergilenen tutum. Kayırmacılık ve her inanmayanı düşman belleme hastalığı.
@murat_kiremitci_1986 seni zorla tutan mı var gergedan sinsiz ilim kör ilimsiz din topaldır demişler islam dini ilimi ışık tutar
ADB Nİ TÜM İŞLERİ GİZLİ İŞ
ABD'nin kozmik odasına kofti davalarla girilebiliyor mu?
bu sadece usa için geçerli değil,rusyanında aynı durumda binlerce nükleer silahlarıvar
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