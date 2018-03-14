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ABD’nin Gümrük Vergisine AB’den İtiraz

14.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerine karşı çözüm arıyor. Birlik, Trump’ın bu hamlesinin transatlantik bağları zayıflattığı mesajını verdi

ABD’nin Gümrük Vergisine AB’den İtiraz

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerine karşı çözüm arıyor. Birlik, Trump’ın bu hamlesinin transatlantik bağları zayıflattığı mesajını verdi.

Avrupa Birliği içinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ve gelecek hafta yürürlüğe girmesi beklenen ek gümrük vergilerine karşı çözüm arayışları sürüyor. Birlik, Trump’ın bu hamlesinin transatlantik bağları zayıflattığını savunuyor.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, AB Parlamentosu’na yaptığı konuşmada, gelecek hafta yürürlüğe girecek ABD vergilerine karşı muafiyet arayışlarını sürdürdüklerini, ancak karşı önlemler için de hazırlandıklarını söyledi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter mesajında, “Ticarete girin, savaşa değil Sayın Başkan. Ticaret savaşı yapmak yerine AB-ABD ticaret müzakerelerine dönmeliyiz” dedi.

Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle vergilerin gerekli olduğunu savunuyor. Bu yaklaşımı kurnazlık olarak niteleyen Malmström ise, “Bu gerekçenin korumacı ekonomik önlem için bahane olduğundan şüpheleniyoruz” dedi.

Malmström ayrıca çoğu AB ülkesinin ABD’nin NATO ve savunma müttefiki olduğunu hatırlatarak, “Çelik ve alüminyum ihracatımızın ABD’nin güvenliğine tehdit oluşturmadığını kanıtlamak zorunda bırakılmaktan büyük üzüntü duyuyoruz” diye konuştu.

AB, dost ülkelere ek gümrük vergisi uygulamak yerine ABD’nin uluslararası piyasalarda arz fazlası çelik ve alüminyumu azaltmak için işbirliği yapması gerektiğini savunuyor. Uzmanlar arz fazlasının Çin’in yakın zamanda aşırı üretiminden kaynaklandığına dikkat çekiyor.

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