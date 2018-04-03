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ABD’nin İki Eyaletinde Öğretmenler Sokağa Döküldü

03.04.2018 00:12 | Son Güncelleme

Amerika’nın Oklahoma ve Kentucky eyaletlerinde on binlerce öğretmen daha iyi ücret ve eğitime daha fazla fon ayrılması talebiyle sokaklara döküldü

ABD’nin İki Eyaletinde Öğretmenler Sokağa Döküldü

Amerika’nın Oklahoma ve Kentucky eyaletlerinde on binlerce öğretmen daha iyi ücret ve eğitime daha fazla fon ayrılması talebiyle sokaklara döküldü.

Her iki eyalette de, hem ülkenin güneybatısındaki Oklahoma hem de güneydeki Kentucky’de bazı okullarda önceden planlanmış ilkbahar tatili, bazılarındaysa öğretmenlerin greve gitmesi nedeniyle eğitime ara verildi.

Oklahoma eyaletinin başkenti Oklahoma City ve Kentucky eyaletinin başkeni Frankfort’taki öğretmen protestoları, Batı Virginia’da, öğretmenlerin maaşlarının arttırılmasıyla son verdiği 9 günlük grevin bir benzeri.

Frankfort’ta ilkokul öğretmeni Melissa Sheets toplumun verdiği destekten duyduğu minnettarlığı şu sözlerle dile getirdi:

“Kamu eğitimine verilen bu desteği görmek çok onur verici. Dua ediyorum ve umuyorum ki eyalet meclisi temsilcilerimiz bizi dinler ve okullarımıza tam ödenek sağlar. Bu ikinci plana atılacak bir durum değil. Biz görmezden gelebilecekleri bir durum değil.”

Amerika’daki 50 eyalet arasında üçüncü en düşük öğretmen maaşına sahip Oklahoma’da protestocular, eyalet milletvekilleri tarafından kabul edilen fon miktarının buradaki eğitimin ilerlemesi için yeterli olmadığını dile getirdi.

Oklahoma öğretmenleri sendikası, öğretmenler için 10 bin dolar, destek personeli içinse 5 bin dolarlık artış ve yeni eğitim finansmanı için 200 milyon dolarlık fon temini talep ediyor. Ancak eyalet milletvekilleri daha düşük rakamları kabul etti: Öğretmenlere 6 bin 100 dolar, destek personelineyse 1.250 dolarlık ücret artışı ve yeni eğitim fonu için 50 milyon dolar verilmesi.

Maaş artışına karşın Oklahomalı öğretmenler masraflarını karşılayabilmek için restoranlarda çalışmak ya da çim biçmek gibi ikinci hatta üçüncü işte çalışmak zorunda kalıyor.

Kentucky'deyse öğretmenler emeklilik planlarındaki değişiklikleri protesto ederek milletvekillerinden eğitim sistemine daha fazla fon ayrılması talebinde bulundu.

Öğretmenler, emekliliklerinde yaşam masraflarında herhangi bir değişiklik olmayacağı ve emekliliklerine sayılabilecek daha sınırlı sayıda mazaret izninine sahip olacaklarını dile getirerek bu durumu kınadı.

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