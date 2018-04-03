ABD’nin İki Eyaletinde Öğretmenler Sokağa Döküldü

Amerika’nın Oklahoma ve Kentucky eyaletlerinde on binlerce öğretmen daha iyi ücret ve eğitime daha fazla fon ayrılması talebiyle sokaklara döküldü.

Her iki eyalette de, hem ülkenin güneybatısındaki Oklahoma hem de güneydeki Kentucky’de bazı okullarda önceden planlanmış ilkbahar tatili, bazılarındaysa öğretmenlerin greve gitmesi nedeniyle eğitime ara verildi.

Oklahoma eyaletinin başkenti Oklahoma City ve Kentucky eyaletinin başkeni Frankfort’taki öğretmen protestoları, Batı Virginia’da, öğretmenlerin maaşlarının arttırılmasıyla son verdiği 9 günlük grevin bir benzeri.

Frankfort’ta ilkokul öğretmeni Melissa Sheets toplumun verdiği destekten duyduğu minnettarlığı şu sözlerle dile getirdi:

“Kamu eğitimine verilen bu desteği görmek çok onur verici. Dua ediyorum ve umuyorum ki eyalet meclisi temsilcilerimiz bizi dinler ve okullarımıza tam ödenek sağlar. Bu ikinci plana atılacak bir durum değil. Biz görmezden gelebilecekleri bir durum değil.”

Amerika’daki 50 eyalet arasında üçüncü en düşük öğretmen maaşına sahip Oklahoma’da protestocular, eyalet milletvekilleri tarafından kabul edilen fon miktarının buradaki eğitimin ilerlemesi için yeterli olmadığını dile getirdi.