ABD’nin İlk Türbanlı Haber Spikeri

Pew Araştırma Merkezi’ne göre, Amerika’da üç buçuk milyon Müslüman yaşıyor ve bu sayı giderek artıyor. 2040 yılına kadar, Müslümanlar’ın Amerika’daki en büyük ikinci dini topluluk olması bekleniyor. Amerika’da televizyon muhabirliği yapan Tahera Rahman için, bu istatistikler çok da önemli değil. Çünkü o, gündelik görevlerini yerine getirmeye çalışırken, aslında inancını temsil etme yolunda yeni ve tarihi bir yol açıyor.

Illinois ve Iowa’da saatler akşam altıyı gösteriyor. Bölge halkı, hava durumu ve haberleri izlemek için WHBF-TV kanalını açıyor. Ve karşılarında yeni bir yüz görüyor.

Tahera Rahman, televizyon haberlerini hikayeleştirmeyi çok sevdiğini söylüyor.

Bu Tahera Rahman’ın kamera önündeki ilk işi ve görünüşü alışılmışın dışında.

Rahman, bu işe yönelmesinin çok normal olduğunu, çünkü annesini örnek aldığını belirtiyor.

Bu adımlar Rahman’ı WHBF-TV’nin haber merkezine getirmiş ve Rahman artık Amerika’da başörtüsü takan ilk televizyon muhabiri olarak tanınıyor.

Rahman, “Yaşım ilerledikçe, köklerime yaklaşmak için bilinçli bir çaba sarf ettim. Ailemde başörtüsü kullanmayan birçok kadın var. Ama annem ve teyzelerimden bazıları başlarını örtüyor. Bize bunun İslam’da bir tercih olduğunu öğrettiler.” Şeklinde konuşuyor.