ABD’nin insan hakları raporunda Türkiye’ye ağır eleştiriler

Bakanlığın “2017 İnsan Hakları Uygulamaları Ülke Raporları” başlığını taşıyan raporda Türkiye’ye de ciddi eleştiriler yöneltildi. Türkiye’ye 64 sayfasının ayrıldığı raporda OHAL uygulamalarına geniş yer verildi; “terörle mücadele yasalarının muhalefeti bastırmak için kullanıldığı, basın, ifade ve internet özgürlüklerinin giderek kısıtlandığı” yönündeki eleştiriler dile getirildi.

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