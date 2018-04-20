HABER

ABD’nin insan hakları raporunda Türkiye’ye ağır eleştiriler

20.04.2018 21:14 | Son Güncelleme

Bakanlığın “2017 İnsan Hakları Uygulamaları Ülke Raporları” başlığını taşıyan raporda Türkiye’ye de ciddi eleştiriler yöneltildi

ABD’nin insan hakları raporunda Türkiye’ye ağır eleştiriler

Bakanlığın “2017 İnsan Hakları Uygulamaları Ülke Raporları” başlığını taşıyan raporda Türkiye’ye de ciddi eleştiriler yöneltildi. Türkiye’ye 64 sayfasının ayrıldığı raporda OHAL uygulamalarına geniş yer verildi; “terörle mücadele yasalarının muhalefeti bastırmak için kullanıldığı, basın, ifade ve internet özgürlüklerinin giderek kısıtlandığı” yönündeki eleştiriler dile getirildi.

Ayrıntılar geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
AK Parti'nin Meral Akşener planı!AK Parti'nin Meral Akşener planı!
Köprüde zincirleme kaza! Trafik durduKöprüde zincirleme kaza! Trafik durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail'den İran'a tehdit: Denerse büyük bedel öder!

İsrail'den İran'a tehdit: Denerse büyük bedel öder!

DJ Avicii ölü bulundu!

DJ Avicii ölü bulundu!

Striptiz kulübünde şok olay!

Striptiz kulübünde şok olay!

ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var

ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var

Erken seçim Yunanistan'ı karıştırdı: Erdoğan mı daha tehlikeli, CHP'mi?

Erken seçim Yunanistan'ı karıştırdı: Erdoğan mı daha tehlikeli, CHP'mi?

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.