ABD’nin İran’a Yaptırım Kararı Sarraf Davasını Nasıl Etkileyecek?

New York Barosu avukatı ve dava sürecini yakından izleyen Arda Beşkardeş, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik yaptırımların yeniden başlatılması konusundaki kararının Sarraf soruşturmasını daha da derinleştirebileceğini ve karar duruşmasında hakim karşısına çıkacak olan Atilla’nın durumunu da olumsuz olarak etkileyeceğini öne sürdü.

“Yaptırımların kalkması Hakan Atilla için hafifletici bir sebepti”

Avukat, Arda Beşkardeş, Amerika’nın Sesi’nin sorusunu şöyle yanıtladı: “Sonuçta yeni İran yaptırımları kararı, hakim Berman’ın sorusunun cevabını değiştiriyor. Hakim Berman “Ne zaman bitti yaptırımlar?” diye sormuş. Muhtemelen, savunma avukatları,’Bu yaptırımlar bitti, tamam, Hakan Atilla bu işleri yaparken suçtu, ama şimdi suç değil. O nedenle hafifletici sebep olsun’ demişlerdir. Zamanında işlenen suçun mahkeme tarihinde suç olmaması savunma değil, yani o suç yine işlenmiş sayılıyor. Fakat, savunma ‘Bu hareketin suç sayılması o zaman da haksızlıktı, bakın artık suç değil, o nedenle hafifletici sebep olarak kullanın bunu, Yargıç Bey’ diyebiliyor sadece. Ancak, Başkan Trump’ın aldığı son kararıyla İran’a yönelik geçmişteki aynı yaptırımlar yeniden geldi. Bu nedenle de savcılık, ‘Bu yaptırımlar her zaman gerekliydi, kısa bir süre kaldırıldı, ama şimdi doğru yolu bulduk’ gibi bir şey diyecekler” diye konuştu.

Hakim Atilla’nın karar duruşmasında takım elbise giymesini istedi

Hakim Berman, yayınladığı yazılı emrinde, Çarşamba günü yapılacak karar duruşmasında karşısına çıkacak Atilla’ya, cezaevi yönetiminin takım elbise sağlamasını istedi. Berman, MCC Cezaevi yönetimine gönderdiği yazılı emrinde, Çarşamba günü sabah 10.00’da karar duruşması yapılacak Hakan Atilla’ya, bir takım elbise, bir gömlek, bir kravat, bir çift çorap, bir çift ayakkabı ve deri bir kemer sağlanmasını istedi.

