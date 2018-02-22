ABD'nin Karadağ Büyükelçiliği'nde patlama

Karadağ hükümeti, ülkedeki ABD Büyükelçiliği'nde bir patlama meydana geldiğini duyurdu.
Hükümetin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bilinmeyen bir kişinin patlayıcı maddeyi, başkent Podgorica'daki elçilik binasına attıktan sonra kendisini öldürdüğü belirtildi.
Atılan patlayıcının büyük ihtimalle bir el bombası olduğu bildirilirken, olayda başka ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilmedi.
ABD Büyükelçiliği ise bir güvenlik alarmı verirken, vatandaşlarına büyükelçilik binasından uzak durmalarını tavsiye etti.
Patlamanın gece yarısı meydana geldiği bildirildi.
Polisin olayı ve arkasında kimlerin olabileceğini araştırdığı açıklandı.
630 bin nüfuslu Karadağ, 2006'da yapılan referandumun ardından bağımsız olmuştu.
Oylamayla, eski Yugoslavya'dan arda kalan ülkelerle kurulan Sırbistan-Karadağ, kuruluşundan sadece üç yıl sonra dağılmıştı.
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