ABD’nin Kuzey Kore Diplomasisinden Sorumlu İsmi İstifa Etti

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kuzey Kore politikasından sorumlu ismi Joseph Yun istifa etti. Yun’un hafta sonunda görevini bırakacağı açıklandı.

Bakanlık sözcüsü Heather Nauert, Yun’un kişisel nedenlerden ötürü emekli olduğunu, Dışişileri Bakanı Rex Tillerson’ın kıdemli diplomatın kararını, istemeden de olsa kabul ettiğini söyledi.

Joseph Yun, 32 yıldır Dışişleri Bakanlığı’nda hizmet ediyordu. Yun, 2016 yılının Ekim ayında, dönemin başkanı Barack Obama tarafından Kuzey Kore özel temsilcisi olarak atanmıştı. ABD basınına konuşan 63 yaşındaki diplomat da emekliliğini doğruladı.

Yun’un emekliliği, Pyongyang ile Washington arasında, Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze programıyla ilgili doğrudan görüşme olasılığının konuşulduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Pyongyang’la doğrudan ilişki kurulmasını savunan Yun, Birleşmiş Milletler’de görevli Kuzey Koreli diplomatlarla düzenli olarak görüşüyordu.

Yun, geçen Haziran’da Kuzey Kore’ye giderek 17 aydır tutuklu bulunan Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in serbest bırakılması için çalışmıştı. Koma ve ağır beyin hasarıyla ülkesine dönen Warmbier, hayatını kaybetmişti.

Joseph Yun’un beklenmedik ayrılığı, Trump yönetiminin en önemli diplomatik pozisyonlarından birinin daha boşalması anlamına geliyor. Başkan Trump, henüz Güney Kore Büyükelçisini de resmen açıklamış değil.