ABD’nin Kuzeydoğu Eyaletleri Yeni Fırtınaya Hazırlanıyor

Amerika’nın kuzeydoğu eyaletlerini çarşamba günü etkisi altına alan kar fırtınası “Quinn”in geride bıraktığı hasar hala tam anlamıyla toparlanmadan bölgede üçüncü bir fırtınanın da yaşanacağı iddia ediliyor.
Metoroloji uzmanları, son on günde yaşanan iki güçlü fırtına sonrasında yeni fırtınanın Mississippi ve Tennessee eyaletlerinde gelişerek ülkenin doğusuna gelecek fırtınanın pazar ve pazartesi günü Kuzey Carolina, Güney Carolina, Washington ve New York gibi bazı eyaletlerde etkili olacağını öne sürdü. Yağışların şiddetli yağmur ve kar olabileceği belirtiliyor.
Son on on günde aynı kuzeydoğu eyaletlerinde etkisini gösteren kar fırtınası, en az 10 kişinin ölümüne neden oldu. 10 gün önce yaşanan fırtınayla bağlantılı olarak 8 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
Ayrıca fırtına bölgede çok sayıda trafik kazasına yol açtı. New Jersey Emniyeti fırtına nedeniyle 500’den fazla trafik kazasının yaşandığını açıkladı.
Kar fırtınası yüzünden Amerika’nın kuzeydoğu eyaletlerindeki havaalanlarında yaklaşık 3 bin 500 uçuş iptal edildi. Halen bölgede elektrik verilemeyen kişi sayısının da 1300 bin kişi olduğu belirtildi.
Yoğun kar ve tipinin etkisi altına aldığı New York kentinde korkulan oranda kar yağışı olmamasına rağmen kentte toplu taşıma büyük ölçüde aksadı. Sinyalizasyon sisteminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle kentte metro ulaşımında büyük gecikmeler yaşandı. Kenti, New Jersey ve Connecticut eyaletlerine bağlayan tren seferleri gecikmeli olarak yapıldı. Manhattan’a deniz yoluyla ulaşımın sağlandığı feribot seferleri iptal edildi. Bazı şehirlerarası tren seferleri iptal edildi.
Kısaca Çarşamba günkü fırtına 60 milyondan fazla kişiyi etkiledi
Bu fırtınanın ekonomiye verdiği hasar nedir? Henüz tabii ki tam bir rakam vermek için çok erken ama ocak ayında Ulusal Okyanus ve Atmosfer Araştırma Merkezi’nden gelen açıklamalara göre yaz boyunca ülkeyi etkileyen kasırga ve orman yangınları Amerikan ekonomisine 306 milyar dolara mal oldu ve 2017 yılı Amerika’nın en kötü zarar gördüğü yıl kabul edildi.
Dört yıl önce yine kuzeydoğuyu özellikle New York’u etkileyen ve bir hafta süren kar fırtınası ise kente 1 milyar dolarlık bir hasar bırakmıştı. 2012 yılında New York’u sular altında bırakan Sandy kasırgasının bıraktığı hala tam anlamıyla onarılamadı. Öyle ki kentin ana metro hatlarından birisi önümüzdeki yıl itibarı ile kapatılmak zorunda, çünkü tünele şu sızdığı belirtildi.
New York’u ve ülkenin kuzeydoğusunu etkisi altına bırakan fırtınaların kısa vadede en çok korkulan hasarı enflasyonun yükselmesi ve tabii gayri safi milli hasılanın düşmesi. Hava durumu yüzünden işyerleri kapanıyor. 2018 kışı normalin çok daha üzerinde soğuk olduğu için yakıt masraflarının artması, yakıt fiyatlarının da yükselmesine sebep olurken, hasar gören evlerin tamiri sayesinde Home Depot gibi inşaat malzemeleri satan dükkanlar için 2018’in ilk çeyreğinde kar oranları beklentilerin üzerinde olacak.
Biraz önce bahsettiğim gibi kar fırtınaları, uçak seferlerini etkiledi ve kötü hava şartları yüzünden bir çok sefer iptal edildi. Havayolu şirketlerinin son 10 günde iptal ettiği 4 bin seferin yol açtığı maddi hasar bu şirketlerin çeyrek raporlarına yansıdığı gibi, uçak bileti fiyatlarının da yükselmesine sebep oluyor.
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