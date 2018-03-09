ABD’nin Kuzeydoğu Eyaletleri Yeni Fırtınaya Hazırlanıyor

Amerika’nın kuzeydoğu eyaletlerini çarşamba günü etkisi altına alan kar fırtınası “Quinn”in geride bıraktığı hasar hala tam anlamıyla toparlanmadan bölgede üçüncü bir fırtınanın da yaşanacağı iddia ediliyor.

Metoroloji uzmanları, son on günde yaşanan iki güçlü fırtına sonrasında yeni fırtınanın Mississippi ve Tennessee eyaletlerinde gelişerek ülkenin doğusuna gelecek fırtınanın pazar ve pazartesi günü Kuzey Carolina, Güney Carolina, Washington ve New York gibi bazı eyaletlerde etkili olacağını öne sürdü. Yağışların şiddetli yağmur ve kar olabileceği belirtiliyor.

Son on on günde aynı kuzeydoğu eyaletlerinde etkisini gösteren kar fırtınası, en az 10 kişinin ölümüne neden oldu. 10 gün önce yaşanan fırtınayla bağlantılı olarak 8 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Ayrıca fırtına bölgede çok sayıda trafik kazasına yol açtı. New Jersey Emniyeti fırtına nedeniyle 500’den fazla trafik kazasının yaşandığını açıkladı.

Kar fırtınası yüzünden Amerika’nın kuzeydoğu eyaletlerindeki havaalanlarında yaklaşık 3 bin 500 uçuş iptal edildi. Halen bölgede elektrik verilemeyen kişi sayısının da 1300 bin kişi olduğu belirtildi.