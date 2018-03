ABD’nin Kuzeydoğu Eyaletlerinde Kar Alarmı

ABD’nin kuzeydoğu eyaletleri yeni bir kar fırtınasının etkisi altına girdi. New York, New Jersey, Massachusetts ve Connecticut eyaletlerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipinin başta New York olmak üzere bölgedeki bazı kentlerde yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Hava tahmin uzmanlarına göre New York’un bazı bölgelerinde kar kalınlığın 30-40 santimetreyi bulması bekleniyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio of New York kar yağışının başlamasıyla birlikte belediye ekiplerinin teyakkuzda olacağını ve kent halkının bilgilendirileceğini söyledi.

New Jersey Valisi Phil Murphy, bu akşam saat 20.00’den itibaren eyalette olağanüstü hal ilan edileceğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

New York Belediyesi’ne bağlı ekiplerde kente tuzlama çalışmaların 12 saatlik vardiyalarla, 2400 kişilik ekip tarafından 700 araçla aralıksız süreceğini açıkladı.

Bölgeyi etkisi altına alması beklenen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle New York havaalanlarında birçok seferin iptal edileceği belirtildi. Kenti içi toplu taşıma araçları, şehirlerarası tren seferlerinin aksamalar bekleniyor.

Geçen hafta bölgede yaşanan fırtınanın yüzünden 8 kişi hayatını kaybetmişti. New York Valisi Andrew Cuomo dün yaptığı basın toplantısında halen 78 bin kişiye elektrik verilemediğini bunun kabul edilmez olduğunu söyledi.