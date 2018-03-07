HABER

ABD’nin Kuzeydoğu Eyaletlerinde Kar Alarmı

07.03.2018 02:49 | Son Güncelleme

ABD’nin kuzeydoğu eyaletleri yeni bir kar fırtınasının etkisi altına girdi. New York, New Jersey, Massachusetts ve Connecticut eyaletlerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipinin başta New York olmak üzere bölgedeki bazı kentlerde yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor

ABD’nin Kuzeydoğu Eyaletlerinde Kar Alarmı

ABD’nin kuzeydoğu eyaletleri yeni bir kar fırtınasının etkisi altına girdi. New York, New Jersey, Massachusetts ve Connecticut eyaletlerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipinin başta New York olmak üzere bölgedeki bazı kentlerde yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Hava tahmin uzmanlarına göre New York’un bazı bölgelerinde kar kalınlığın 30-40 santimetreyi bulması bekleniyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio of New York kar yağışının başlamasıyla birlikte belediye ekiplerinin teyakkuzda olacağını ve kent halkının bilgilendirileceğini söyledi.

New Jersey Valisi Phil Murphy, bu akşam saat 20.00’den itibaren eyalette olağanüstü hal ilan edileceğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

New York Belediyesi’ne bağlı ekiplerde kente tuzlama çalışmaların 12 saatlik vardiyalarla, 2400 kişilik ekip tarafından 700 araçla aralıksız süreceğini açıkladı.

Bölgeyi etkisi altına alması beklenen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle New York havaalanlarında birçok seferin iptal edileceği belirtildi. Kenti içi toplu taşıma araçları, şehirlerarası tren seferlerinin aksamalar bekleniyor.

Geçen hafta bölgede yaşanan fırtınanın yüzünden 8 kişi hayatını kaybetmişti. New York Valisi Andrew Cuomo dün yaptığı basın toplantısında halen 78 bin kişiye elektrik verilemediğini bunun kabul edilmez olduğunu söyledi.

Eşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldıEşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldı
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Beyaz Show bu akşam iptal! Sebebi...Beyaz Show bu akşam iptal! Sebebi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

ABD'den dünyayı sarsan açıklama!

ABD'den dünyayı sarsan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyaz Saray'da yaprak dökümü: Trump'ın ekonomi danışmanı istifa etti

Beyaz Saray'da yaprak dökümü: Trump'ın ekonomi danışmanı istifa etti

AB: ‘İki Yunan Askerinin Davasından Olumlu Sonuç Bekliyoruz’

AB: ‘İki Yunan Askerinin Davasından Olumlu Sonuç Bekliyoruz’

El bombası ile oyun oynayan beş çocuk hayatını kaybetti

El bombası ile oyun oynayan beş çocuk hayatını kaybetti

Koalisyon'dan Türkiye'ye: 'Afrin Operasyonuna Ara Ver'

Koalisyon'dan Türkiye'ye: 'Afrin Operasyonuna Ara Ver'

Trump'ın Başekonomi Danışmanı istifa etti

Trump'ın Başekonomi Danışmanı istifa etti

‘Türkiye Ortadoğu’da Kürtler’in Hırslarını Dizginlemeye Çalışıyor’

‘Türkiye Ortadoğu’da Kürtler’in Hırslarını Dizginlemeye Çalışıyor’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.