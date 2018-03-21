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ABD'nin Kuzeydoğusu Yeniden Kar Fırtınası Etkisinde

21.03.2018 16:01 | Son Güncelleme

Olumsuz hava şartları, ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerinde son bir ayda dördüncü kez etkisi altına aldı. Kuzeydoğu eyaletleri dün geceden itibaren yeni bir kar fırtınasıyla mücadele etmeye hazırlanıyor

ABD'nin Kuzeydoğusu Yeniden Kar Fırtınası Etkisinde

Olumsuz hava şartları, ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerinde son bir ayda dördüncü kez etkisi altına aldı. Kuzeydoğu eyaletleri dün geceden itibaren yeni bir kar fırtınasıyla mücadele etmeye hazırlanıyor. Geçen ay üç kez bölgeyi etkisi altına alan kar fırtınası yüzünden can kayıpları yaşanmıştı. Son üç kar fırtınasında en az 12 kişi yaşamını kaybetmişti.

Salı akşamından bu yana süren kötü hava şartlarının bugün başkent Washington, New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania , Connecticut, Maryland, Virginia gibi eyaletlerde etkisini arttırması bekleniyor.

Hava tahmin uzmanları, New York şehir merkezinde kar kalınlığının 30 ile 45 santimetreye kadar çıkabileceği belirtildi.

New York’ta okullar tatil edildi. Birçok işyeri personeline sabahın erken saatlerinde itibaren yaptığı bildirimlerle olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışamayacaklarını iletti.

New York kentine hizmet veren üç havaalanında en az 2 bin tarifeli uçak seferinin iptal edildiği bildirildi. Kente ulaşım sağlayan birçok şehirlerarası tren seferlerinin de ya iptal edildiği ya da gecikmeli olarak düzenlendiği bilgisi verildi.

Fırtınanın hızının saatte 65 kilometreye kadar yükseleceği New York’un bazı bölgelerinde, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşebileceği belirtiliyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio halka acil durumlar dışında yolculuk yapmamaları çağrısında bulundu.

New York, New Jersey ve Connecticut eyaletleri arasında toplu taşımacılıktan sorumlu kurum olan MTA kar yağışının etkisine göre bazı seferleri iptal edebileceklerini açıkladı. Kar yağışı ve fırtınanın etkisinin artması halinde kentte toplu taşımacılık seferlerinin bazı hatlarda durma noktasına gelebileceği, gecikmeler ve iptallerin yaşanabileceği belirtildi.

New Jersey eyaletinin kuzey bölgelerindeki kentlerde birçok okul kar fırtınası nedeniyle kapandı. Eyalette birçok karayolunda TIR ve kamyonlara seyahat yasağı getirildi.

Son bir ay içinde dördüncü kez kar fırtınasının etkisi altına giren kuzeydoğu bölgesinde daha önceki fırtınaların etkisiyle hala on binlerce aboneye elektrik verilemediği bildirildi.

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