ABD'nin Kuzeydoğusu Yeniden Kar Fırtınası Etkisinde

Olumsuz hava şartları, ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerinde son bir ayda dördüncü kez etkisi altına aldı. Kuzeydoğu eyaletleri dün geceden itibaren yeni bir kar fırtınasıyla mücadele etmeye hazırlanıyor. Geçen ay üç kez bölgeyi etkisi altına alan kar fırtınası yüzünden can kayıpları yaşanmıştı. Son üç kar fırtınasında en az 12 kişi yaşamını kaybetmişti.

Salı akşamından bu yana süren kötü hava şartlarının bugün başkent Washington, New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania , Connecticut, Maryland, Virginia gibi eyaletlerde etkisini arttırması bekleniyor.

Hava tahmin uzmanları, New York şehir merkezinde kar kalınlığının 30 ile 45 santimetreye kadar çıkabileceği belirtildi.

New York’ta okullar tatil edildi. Birçok işyeri personeline sabahın erken saatlerinde itibaren yaptığı bildirimlerle olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışamayacaklarını iletti.

New York kentine hizmet veren üç havaalanında en az 2 bin tarifeli uçak seferinin iptal edildiği bildirildi. Kente ulaşım sağlayan birçok şehirlerarası tren seferlerinin de ya iptal edildiği ya da gecikmeli olarak düzenlendiği bilgisi verildi.