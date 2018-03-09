HABER

ABD’nin Kuzeydoğusunda Fırtınalar Durmuyor

09.03.2018 00:24 | Son Güncelleme

Meteoroloji uzmanları, son on günde görülen iki güçlü fırtına sonrasında yeni bir fırtınanın kuzeydoğu eyaletlerinin kıyı kesimlerinde etkili olacağı tahminine bulunuyor

ABD’nin Kuzeydoğusunda Fırtınalar Durmuyor

ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerini etkisi altına kar fırtınası “Quinn” etkisini halen sürdürürken bölgede üçüncü bir fırtına bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, son on günde görülen iki güçlü fırtına sonrasında yeni bir fırtınanın kuzeydoğu eyaletlerinin kıyı kesimlerinde etkili olacağını öne sürdü.

Meteoroloji uzmanları, Mississippi ve Tennessee’den başlayarak ülkenin doğusuna doğru ilerleyecek fırtınanın Pazar ve Pazartesi günü Kuzey Carolina, Güney Carolina, New York gibi eyaletlerle başkent Washington’da etkili olacağını öne sürdü. Yağışların şiddetli yağmur ve kar yağışı olabileceği belirtildi.

En az 10 kişi yaşamını yitirdi

Son on günde aynı kuzeydoğu eyaletlerinde etkisini gösteren kar fırtınaları en az 10 kişinin ölümüne neden oldu. 10 gün önceki fırtınayla bağlantılı olarak 8 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Bölgeyi etkisi altına son kar fırtınası “Quinn” nedeniyle de can kayıpları yaşandığı iddia edildi. Şu ana kadar iki kişinin son kar fırtınası yüzünden yaşamını yitirdiği resmi makamlar tarafından teyit edildi. Son iki fırtına sonrasında yaşamını yitirenlerin sayısı 10 kişiye yükseldi.

New York’ta Suffern kentinde Barbara Soleski adlı kadın, fırtınanın etkisiyle üzerine bir ağacın devrilmesi sonucunda yaşamını kaybetti.

Fırtınayla ilgili doğrulanan ikinci ölüm haberi de New Jersey’den geldi. Yaklaşık 65 santimetre kar kalınlığının kaydedildiği eyaletin Franklin Lake bölgesinde henüz ismi açıklanmayan bir kişinin bir otoyolda arabasının içerisinde ölü bulunduğu açıklandı.

Binlerce trafik kazası

Bölgede yaşanan kar fırtınası nedeniyle çok sayıda kişi de hafif yaralandı. Şu ana kadar hayati tehlikesi olan bir yaralı olmadığı kaydedildi. Fırtına yüzünden çok sayıda trafik kazası kayıtlara geçti. New Jersey Eyalet Polisi fırtına nedeniyle 500’den fazla trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı.

Kar fırtınası yüzünden kuzeydoğu bölgesindeki havaalanlarından yaklaşık 3500 uçuş iptal edildi. Halen bölgede elektrik verilemeyen kişi sayısının da 1 milyon 300 bin kişi olduğu belirtildi.

New York’ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Yoğun kar ve tipinin etkisi altına aldığı New York kentinde korkulan oranda kar yağışı olmamasına rağmen kentte toplu taşımacılık büyük ölçüde aksadı. Sinyalizasyon sisteminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle kentte metro ulaşımında büyük gecikmeler yaşandı. Kenti, New Jersey ve Connecticut eyaletlerine bağlayan Metro North tren seferleri gecikmeli olarak yapıldı. Manhattan’a deniz yoluyla ulaşımın sağlandığı feribot seferleri iptal edildi. Bazı şehirlerarası tren seferleri iptal edildi.

60 milyondan fazla kişiyi etkiledi

“Quinn” kar fırtınası, daha çok New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Vermont, Maine, Pennsylvania, New Hampshire, Rhode Island gibi eyaletlerde etkili oldu. Bölgede en az 60 milyon kişinin kar fırtınasından etkilendiği belirtildi.

Kayıtlara geçen en yoğun kar yağışı Vermont eyaletinin Woodford kasabasında tespit edildi. Woodford’da kar kalınlığı yaklaşık 88 santimetreye ulaştı. New York’un Monroe kentinde ise kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı.

Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğrettiÖğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti
Ünlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdıÜnlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

NATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması

NATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması

ABD'den kritik Türkiye açıklaması

ABD'den kritik Türkiye açıklaması

Uçakta mastürbasyon yaptı! İğrenç olay

Uçakta mastürbasyon yaptı! İğrenç olay

İlginizi Çekebilir

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Son dakika! Rus uçağının düşme anı görüntülendi!

Son dakika! Rus uçağının düşme anı görüntülendi!

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jon-un ile buluşmayı kabul etti

Başkan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jon-un ile buluşmayı kabul etti

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi

ABD Dışişleri: ‘Masada Konuşulacak Çok Konu Var’

ABD Dışişleri: ‘Masada Konuşulacak Çok Konu Var’

NATO Komutanından Türkiye’ye ‘S-400’ Uyarısı

NATO Komutanından Türkiye’ye ‘S-400’ Uyarısı

“Cumhuriyet davasında gazetecilik yargılanıyor”

“Cumhuriyet davasında gazetecilik yargılanıyor”

Trump Yeni Gümrük Vergisi Planını Açıkladı

Trump Yeni Gümrük Vergisi Planını Açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.