ABD’nin Kuzeydoğusunda Fırtınalar Durmuyor

Son on günde aynı kuzeydoğu eyaletlerinde etkisini gösteren kar fırtınaları en az 10 kişinin ölümüne neden oldu. 10 gün önceki fırtınayla bağlantılı olarak 8 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Bölgeyi etkisi altına son kar fırtınası “Quinn” nedeniyle de can kayıpları yaşandığı iddia edildi. Şu ana kadar iki kişinin son kar fırtınası yüzünden yaşamını yitirdiği resmi makamlar tarafından teyit edildi. Son iki fırtına sonrasında yaşamını yitirenlerin sayısı 10 kişiye yükseldi.

Meteoroloji uzmanları, Mississippi ve Tennessee’den başlayarak ülkenin doğusuna doğru ilerleyecek fırtınanın Pazar ve Pazartesi günü Kuzey Carolina, Güney Carolina, New York gibi eyaletlerle başkent Washington’da etkili olacağını öne sürdü. Yağışların şiddetli yağmur ve kar yağışı olabileceği belirtildi.

Meteoroloji uzmanları, son on günde görülen iki güçlü fırtına sonrasında yeni bir fırtınanın kuzeydoğu eyaletlerinin kıyı kesimlerinde etkili olacağını öne sürdü.

Yoğun kar ve tipinin etkisi altına aldığı New York kentinde korkulan oranda kar yağışı olmamasına rağmen kentte toplu taşımacılık büyük ölçüde aksadı. Sinyalizasyon sisteminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle kentte metro ulaşımında büyük gecikmeler yaşandı. Kenti, New Jersey ve Connecticut eyaletlerine bağlayan Metro North tren seferleri gecikmeli olarak yapıldı. Manhattan’a deniz yoluyla ulaşımın sağlandığı feribot seferleri iptal edildi. Bazı şehirlerarası tren seferleri iptal edildi.

New York’ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Bölgede yaşanan kar fırtınası nedeniyle çok sayıda kişi de hafif yaralandı. Şu ana kadar hayati tehlikesi olan bir yaralı olmadığı kaydedildi. Fırtına yüzünden çok sayıda trafik kazası kayıtlara geçti. New Jersey Eyalet Polisi fırtına nedeniyle 500’den fazla trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı.

Fırtınayla ilgili doğrulanan ikinci ölüm haberi de New Jersey’den geldi. Yaklaşık 65 santimetre kar kalınlığının kaydedildiği eyaletin Franklin Lake bölgesinde henüz ismi açıklanmayan bir kişinin bir otoyolda arabasının içerisinde ölü bulunduğu açıklandı.

New York’ta Suffern kentinde Barbara Soleski adlı kadın, fırtınanın etkisiyle üzerine bir ağacın devrilmesi sonucunda yaşamını kaybetti.

60 milyondan fazla kişiyi etkiledi

“Quinn” kar fırtınası, daha çok New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Vermont, Maine, Pennsylvania, New Hampshire, Rhode Island gibi eyaletlerde etkili oldu. Bölgede en az 60 milyon kişinin kar fırtınasından etkilendiği belirtildi.

Kayıtlara geçen en yoğun kar yağışı Vermont eyaletinin Woodford kasabasında tespit edildi. Woodford’da kar kalınlığı yaklaşık 88 santimetreye ulaştı. New York’un Monroe kentinde ise kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı.