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ABD’nin Müdahalesiyle Türkiye-İran-Rusya Açısından Tablo Nasıl?

18.04.2018 14:10 | Son Güncelleme

ABD’nin Suriye’ye müdahalesiyle birlikte İran’ın tedirginliğinde ve İsrail’le savaş riskindeki artışa dikkat çekilirken, Türkiye’nin ise Rusya karşısında denge arayışı girdiği yorumları yapılıyor

ABD’nin Müdahalesiyle Türkiye-İran-Rusya Açısından Tablo Nasıl?

ABD’nin Suriye’ye müdahalesiyle birlikte İran’ın tedirginliğinde ve İsrail’le savaş riskindeki artışa dikkat çekilirken, Türkiye’nin ise Rusya karşısında denge arayışı girdiği yorumları yapılıyor.

Ankara merkezli Siyaset Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (SETA), düzenlediği paneliyle ABD’nin Suriye’ye füze saldırısıyla müdahalesini masaya yatırdı. SETA, “Suriye Krizinde Yeni Aşama: Türkiye, ABD, Rusya ve İran Perspektifi” başlıklı paneliyle bu askeri müdahaleyi “yeni aşama” olarak ele aldı.

Paneldeki konuşmacılardan SETA D.C. Direktörü Kadir Üstün, ABD’nin yaşadığı iç politika çalkantılarını aktardı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’ye doğrudan askeri müdahale kararı almasındaki iç politika gerekçelerini değerlendiren Üstün, Trump’ın aslında Suriye’yi umursamadığını sadece, orada ABD askeri kaybı olmasını istemediğini ve bu nedenle de süreci CENTCOM gibi askeri yetkililere bıraktığını anlattı. Ancak şimdi Trump’ın hem iç politikada gerekçeler hem dış politikada mesaj vermek üzere harekete geçtiğini kaydeden Üstün, şimdi “Esat’ı cezalandırma, DEAŞ ile mücadele, ortalığı Rusya’ya bırakmama” gibi nedenlerle müdahale yapıldığını ifade etti.

“ABD’nin müdahalesi Rusya’yı kazanımlarından feragat ettirme zorlaması”

SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Muhittin Ataman da, “Esat rejimine müdahale amaçlı değildi. Suriye krizine müdahale amaçlı değildi. Bunları Thresa May söyledi ama üçüncüsünü ben söyleyeyim insani yardım amaçlı da değildi. Suriye’deki gelişmelere müdahale edilmesi amacındaydı. ABD oyunda kalmak istiyor” dedi.

IŞİD sonrası Suriye’nin artık taraflarca tartışıldığını kaydeden Ataman, bu noktada Suriye’ye yapılan füze saldırısına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ifadesini “ilginç” bulduğunu belirterek, “Macron, Türkiye ile Rusya’nın arasını bozmak istediğini belirtti. Bu müdahaleyle ilgili ilginç bir yaklaşım” ifadelerini kullandı. Ataman, “ABD’nin yaptığı müdahalesiyle Rusya’yı kazanımlarından bir kısmından feragat etmeye zorlamadır. Çünkü Batılı devletler, Doğu Avrupa’daki cephelerde Rusya karşında kaybettiler, Gürcistan’da, Ukrayna’da kaybettiler. Baltık ülkelerinde de Rusya’dan endişeler söz konusu. Suriye’ye yapılan bu müdahaleyi de Rusya karşıtlığıyla birlikte değerlendirmek gerekir. İngiltere’deki casus meselesi de Rusya karşıtı rüzgarı güçlendirdi. Batı, Putin’e sınırlarının ne olduğunu hatırlatıyor. Ama bir şekilde Putin de, ABD ve Batı’ya oradaki imkanlarını hatırlatmış oldu. İran için söylendiği gibi Rusya için söylenmesi mümkün ki sahada herhangi bir etkisi olmadı çünkü zaten Esat’ın silahları ya İran’ın ya da Rusya’nın kontrolü altında” diye konuştu.

Rusya’nın Suriye üzerindeki etkisine de dikkat çeken Ataman, “Esat rejimi kontrolü altında varsaydığımız toprak parçası aslında Rusya’nın hakimiyeti altında. YPG-Amerika’yi bir tarafta, Türkiye ile muhalefeti de öbür tarafta diye düşünüyoruz. Hava sahasında kontrol genel manada Rusya’da.. Türkiye de Zeytin Dalı Harekatı’nda hava bölümünde rızasını aldığımız taraf da İran değil Rusya idi” görüşlerini aktardı.

“Süreç İran

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