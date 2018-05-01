ABD’nin Rusya Yaptırımları Etkili Oldu mu?

Amerika’nın Rusya’ya yönelik son yaptırımları 24 kişiyi ve Vladimir Putin ile Kremlin’e yakın olan bu kişilerin firmalarını hedef alıyor. Uzmanlar, bu yaptırımların beklentilerin ötesinde ciddi zarar verecek nitelikte olduğunu söylüyorlar. Ancak yine de söz konusu yaptırımların sıradan Rus halkını Kremlin’e karşı öfkelendirecek ya da Rusya’da Putin’in popülaritesini etkileyecek bir özelliğe sahip olmadığına dikkat çekiyorlar.

Rus para birimi Ruble, 24 zengin işadamı ve 14 şirkete 6 Nisan’da uygulanmaya başlanana ambargoların etkisiyle son dört yılın en kötü haftasını yaşadı. Yeni yaptırımların eklenmesi tavsiyeleri Rus ekonomisini kötü etkileyebilir.

Kara listeye alınan Rus zengin işadamları arasında en çok etkileneni Oleg Deripaska oldu. Deripaska, dünyanın en büyük alüminyum üreticisi Rusal şirketinin sahibi ve yaptırımlar üretiminin yüzde 82’sini ihraç eden şirketi vurmaya başladı.

Reuters haber ajansının görüşlerine başvurduğu ekonomistler ve uzmanlar, son yaptırımların Moskova’nın faiz oranlarını düşürme planlarına engel olacağını, yükselen petrol fiyatlarına rağmen bunun da ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağını savunuyorlar.