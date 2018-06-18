ABD'nin Meksika'dan ABD'ye yasa dışı göç konusunda izlediği "sıfır hoşgörü" politikasına tepki geldi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin uygulamaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Kız ve erkek çocukların ailelerinden ayrılması acımasızca" dedi. Cenevre'de açıklama yapan Raad El Hüseyin, ABD'nin güney sınırındaki uygulamasının sona erdirilmek zorunda olduğunu söyleyerek, "Göçmenleri yıldırmak için aileleri ayıran her politika insafsız. Çocuklar ailelerinin davranışı nedeniyle cezalandırılıyor" diye konuştu. ABD'nin BM çocuk hakları sözleşmelerini imzalamadığını hatırlatan BM temsilcisi, ABD'den sözleşmeyi imzalamasını istedi. Ulusararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de ABD'yi izlediği politika nedeniyle eleştirdi.

Melania Trump'ın açıklaması

ABD yönetimine bir eleştiri de siyasi konularda nadiren açıklama yapan First Lady Melania Trump'dan geldi. Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham CNN Televizyonu'na verdiği demeçte, Melania Trump‘ın ailelerin ABD ile Meksika sınırında ayrılmasını eleştirdiğini ancak ABD'nin izlediği sert politikayı desteklediğini ifade etti. Grisham, "Bayan Trump çocukların ailelerinden nasıl ayrıldığını görmekten nefret ediyor ve kongredeki iki cephenin başarılı bir göç reformu konusunda uzlaşabilmesini umuyor" dedi.