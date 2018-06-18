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ABD’nin 'sıfır hoşgörü' politikasına eleştiri

18.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

ABD’nin yasa dışı göçle mücadelede izlediği "sıfır hoşgörü" politikası BM, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve First Lady Trump tarafından eleştirildi.

ABD'nin Meksika'dan ABD'ye yasa dışı göç konusunda izlediği "sıfır hoşgörü" politikasına tepki geldi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin uygulamaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Kız ve erkek çocukların ailelerinden ayrılması acımasızca" dedi. Cenevre'de açıklama yapan Raad El Hüseyin, ABD'nin güney sınırındaki uygulamasının sona erdirilmek zorunda olduğunu söyleyerek, "Göçmenleri yıldırmak için aileleri ayıran her politika insafsız. Çocuklar ailelerinin davranışı nedeniyle cezalandırılıyor" diye konuştu. ABD'nin BM çocuk hakları sözleşmelerini imzalamadığını hatırlatan BM temsilcisi, ABD'den sözleşmeyi imzalamasını istedi. Ulusararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de ABD'yi izlediği politika nedeniyle eleştirdi.

Melania Trump'ın açıklaması

ABD yönetimine bir eleştiri de siyasi konularda nadiren açıklama yapan First Lady Melania Trump'dan geldi. Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham CNN Televizyonu'na verdiği demeçte, Melania Trump‘ın ailelerin ABD ile Meksika sınırında ayrılmasını eleştirdiğini ancak ABD'nin izlediği sert politikayı desteklediğini ifade etti. Grisham, "Bayan Trump çocukların ailelerinden nasıl ayrıldığını görmekten nefret ediyor ve kongredeki iki cephenin başarılı bir göç reformu konusunda uzlaşabilmesini umuyor" dedi.

ABD yönetimi geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkeye yasa dışı yollardan girenlerle mücadeleyi öngören "sıfır hoşgörü" politikası nedeniyle 19 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında bin 995 çocuğun ailelerinden ayrıldığını duyurdu. Bin 940 anne-babanın bu uygulamadan etkilendiği belirtildi. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions mayıs ayında Meksika'dan ülkeye yasa dışı yollardan giren yetişkinlerin gözaltına alınacağını ilan etmişti. Amerikalı yetkililer çocukların aileleri ile birlikte gözaltına alınamayacağını, bu durumun cezai soruşturmada olağan bir yöntem olduğunu belirtiyor. Donald Trump yönetiminin yeni uygulamasına göre, ABD'ye yasa dışı yollardan giren yetişkinler gözaltına alınırken, çocukları bakımevlerine ya da koruyucu ailelere gönderiliyor.

Cumhuriyetçiler de bölündü

Başkan Trump'ın danışmanı Kellyanne Conway NBC'ye yaptığı açıklamada, "Hiç kimse bebeklerin annelerinin kollarından alındığını görmeyi istemez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yasa dışı göçle mücadele için uygulamaya koyduğu "sıfır hoşgörü" politikası, Demokratların yanı sıra ailenin birliğini savunan bazı Cumhuriyetçiler tarafından da eleştiriliyor.

dpa, epd, AFP / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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