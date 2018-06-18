ABD’nin Suriye Ordusuna Saldırdığı İddia Edildi

Suriyeli olmayan ve isminin verilmemesi koşuluyla konuşan komutan, saldırıda bazı Iraklı savaşçıların öldüğünü ve yaralandığını kaydetti ancak sayı vermedi.

Şam’ın yanında savaşan bir komutan da Reuters’a yaptığı açıklamada, “muhtemelen Amerika’ya ait” insansız hava araçlarının Albu Kamal ve Tanf arasında Iraklı grupların yanısıra Suriye ordusunun mevzilerini vurduğunu söyledi.

Suriye devlet medyası, ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak sınırı yakınında Suriye ordusuna ait bir mevziyi havadan vurduğunu, olayda ölen ve yaralananların olduğunu öne sürdü. Ancak ABD ordusu bu iddiayı yalanladı.

Amerika liderliğindeki koalisyon Albu Kemal’in kuzey doğusunda IŞİD’e karşı savaşan Suriyeli Araplar ve Kürt milislerden oluşan ittifakı özel kuvvetler ve hava kuvvetleriyle destekliyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın ordusu Hizbullah ve Iraklı bazı gruplar gibi İran destekli milislerin yardımıyla IŞİD’i Albu Kemal ve civarından geçen yıl çıkartmıştı. Ancak IŞİD’in bölgeye düzenlediği saldırılar devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, uçakların Albu Kemal yakınındaki Şii Hizbullah’ı ve diğer yabancı milisleri vurduğunu kaydetti.

İngiltere merkezli gözlemevi, saldırıda 52 kişinin öldüğünü açıkladı. Reuters haber ajansıysa gözlemevinin verdiği ölü sayısını doğrulayamadı.

Hava saldırıları İsrail ordu sözcüsüne de soruldu. Sözcü ‘‘yabancı kaynaklı haberler üzerine yorum yapmıyoruz’’ dedi.

Suriye’de yaşanan yedi yıllık savaşta İsrail, Hizbullah ve İranlı hedeflere birçok saldırı düzenledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kabinesine Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla yaptığı telefon görüşmelerinde Suriye politikasını bir kez daha tekrar ettiğini ve netleştirdiğini kaydetti. Netanyahu “Öncelikle İran Suriye’nin tamamından çekilmeli. İkinci olarak da sınır yakınında ve Suriye içinde İran’ın ve piyonlarının askeri genişleme girişimlerine karşı harekete geçmeliyiz” diye konuştu.

Esat ise Hizbullah’ı savaşta temel bir unsur olarak değerlendirdi ve Hizbullah’a duyulan ihtiyacın uzun süre devam edeceğini söyledi. Amerika’nın Suriye’de bir "işgalci güç" olduğunu savunan Esat, "teröristlere ve işgalcilere karşı yapılacak her direnç hareketinin hükümet tarafından destekleneceğini" kaydetti.

