ABD’nin Suriye’de Kimyasal Silahları Araştırma Tasarısına Rusya Vetosu

ABD’nin Suriye'de kimyasal silah kullanımını araştıracak yeni bir BM mekanizması kurulması için hazırladığı karar tasarısı Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmedi. BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi Rusya, ABD’nin karar tasarını veto etti.

Konsey'e üye 15 ülkeden 12’si tasarıyı desteklerken, Rusya ve Bolivya "hayır" oyu verdi. Çin ise çekimser kaldı. ABD’nin hazırladığı karar tasarısına göre, BM bünyesinde kurulacak mekanizma bir yıl görev yapacak, ilk araştırma raporunu da üç ay sonra Konsey'e ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) yazılı olarak sunacaktı.

BM Güvenlik Konseyi'nde bir karar tasarısının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy kullanması ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.