ABD’nin Suriye’yi Vurması Türkiye-Rusya İlişkilerini Nasıl Etkileyecek?

Şam’ın banliyösü Duma’da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının ardından ABD, İngiltere ve Fransa Suriye’nin bazı kentlerindeki yerleri vurdu. Saldırıların ardından Rusya ve İran cephesinden sert tepkiler gelirken Türkiye bu saldırıyı memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Diğer taraftan bir süredir Afrin nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinin zaman zaman gerildiği biliniyor. Aynı zamanda Nisan ayının başında Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin temel atma törenine katılan Putin’in Türkiye ziyareti iki ülke arasındaki sorunların çözümü konusunda olumlu sinyal olarak yorumlanmıştı. Türkiye, Suriye’deki sorunun çözümü için başlatılan Soçi ve Astana süreçlerinde İran ve Rusya ile birlikte garantör ülkelerden biri. ABD’nin Suriye saldırısı ise gündeme “Türkiye’nin bu hamleyi desteklemesi Türkiye-Rusya ilişkilerini etkiler mi?” sorusunu getirdi. Suriye’ye yönelik saldırının üstünden çok zaman geçmedi ve henüz Rusya’dan bu hamleyi sert bir şekilde kınayan resmi açıklamalar dışında bir tepki gelmedi.

Türkiye-Rusya Araştırma Merkezi’nin kurucularından olan ve Türkiye’nin Moskova büyükelçilinde ticaret müşaviri olarak görev yapan Aydın Sezer, son gelişmelerin Türkiye-Rusya ilişkilerinin etkilenip etkilenmeyeceği yönündeki soruları Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi. “Türkiye’nin Rusya’yı beklemeden açıklama yapması garip” Sezer, “Böyle bir saldırının hemen ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya’nın açıklamasını beklemeden memnuniyet duyulduğunu belirten bir açıklama yapması bana enteresan ve garip geldi” dedi. Türkiye’nin NATO müttefiki bir ülke olarak saldırının ardından böyle bir açıklama yapmasının normal karşılanabileceğini belirten Sezer, “Diğer taraftan Türkiye, Astana sürecini başlatan, Rusya ve İran ile ortak metinlere imza atan, Suriye’nin toprak bütünlüğünden bahseden ve bunun garantörü olan bir ülke konumunda. Aralık 2016’da imzalanan Moskova Deklarasyonu’nda İran, Türkiye ve Rusya Suriye ihtilafının askeri çözümünün olmayacağına emin olduklarını ve BM kararları çerçesinde bir çözüm arayışında olduklarını taahüt etmişlerdi. Bu açıdan bu açıklama çok enteresan” diye konuştu.

“Türkiye’nin aceleciliği Astana sürecini olumsuz etkileyebilir” Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı iddialarını araştırmak için devreye giren uluslararası ekibin saha çalışmalarına bugün başlamasının beklendiğini hatırlatan Sezer, “Bu açıdan Türkiye’nin yaptığı açıklamayı çok aceleci bir açıklama olarak görüyorum. Bu durum Türkiye-Rusya-İran ilişkilerine kağıt üzerinde kuşkusuz olumsuz yansıyacak ve Astana sürecini olumsuz etkileyecek gibi görünüyor” dedi. Son gelişmelerin Türkiye-Rusya ilişkilerini olumsuz etkilese de derinden sarsacak kadar büyük sonuçlar doğurmayacağını savunan Sezer’e göre Rusya, her konuda müttefik ve stratejik ortak Türkiye görmektense NATO içinde de zaman zaman sesi dinlenen, batı ittifakının parçası olan bir Türkiye’yi kendi çıkarları açısından daha uygun buluyor. Bu çerçeveden, NATO’dan kopmuş bir Türkiye’nin kendisine NATO içindeki bir Türkiye kadar fayda sağlamayacağı şeklinde değerlendiriyor. Sezer, “ABD’nin saldırısının ardından Türkiye’nin duruşu Rusya ile ilişkileri sarssa da Rusya, Suriye’de Türkiye gibi bir müttefike ihtiyacı olduğunu, Suriye’de daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyor” diye konuştu.