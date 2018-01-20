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ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!

DÜNYA HABERLERİ | 20.01.2018 22:26 | Son Güncelleme 3 saat önce

ABD ve Türkiye'yi bir kez daha karşı karşıya getiren sınıra terör ordusu hamlesini Washington inkar etse de, yeni fotoğraflar gündeme bomba gibi düşecek.

ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!

ABD'nin hafta içinde inkar ettiği Türkiye sınırına yerleştirilecek YPG'li teröristler, bugün Haseke'de mezuniyet törenine katıldı. Silahlarıyla geçit töreni yapan YPG'lilerin töreninde güneş gözlüğü takmış ABD özel kuvvetler askerleri de vardı.

Uluslararası haber ajansı Reuters, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerin eğitim kampından çekilen fotoğrafları tüm dünyaya servis etti.

Haseke'deki mezuniyet töreninde sınırda görev alacak çok sayıda YPG'li terörist ellerinde silahlarla geçit töreni yapıyor.

Halayların çekildiği törende güneş gözlüğü takmış ABD özel kuvvetler askerleri dikkat çekiyor.

ABD'nin bir hafta önce ilan ettiği sınır birlikleri, Ankara ve Washington arasında yeniden şimşek yüklü bulutların çarpışmasına neden oldu.

Türkiye başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere en yetkili ağızlardan Pentagon'un geri adım atmasını istiyor.

Pentagon hafta içinde yaptığı açıklamada Suriye'de herhangi bir sınır gücünün oluşturulmayacağını duyurdu ancak Reuters'ın geçtiği kareler bu açıklamayı yalanlıyor.

Söz konusu fotoğraflar ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Tillerson'ın "ABD'nin Türkiye'ye bir açıklama borcu var. Suriye'de sınır gücü kurma niyetimiz yok" sözlerini de boşa çıkardı.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde YPG'li teröristlerle başından beri işbirliği yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD terör Suriye PKK YPG terör ördusu

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Siyonizmin ve hristian kiliseler birliginin şımarık çocugu kürtler .islam dünyasına karşı kafirlerin müslüman müttefikleri. son peygamber ümmetinin. hainleri
Konuşmalarına dikkat et bende bir kürdüm bayrağıma devletime sahip çıkan bir türkiye halkıyım genelleme yapıp herkesi aynı kefeye koyamazsın ayrıca kürt halkını da bir hıristiyanın yobazin yandaşı göremezsin. ordaki milis kuvvetlerin içinde kimler var bir öğren. kürtler hain değildir kürtlerin adını bozan hainler var
bunlarda ordu olursa bende mareşelim.
Çapulcu takım Komutanlığı askerleri :)
Artık Esad ile bir ittifak kurulur şimdi birlik zamanı emperyalist güçlere karşı
Rus tarafına operasyon yapılıyor şu yanlış bilgiyi düzeltin bunlar abd tarafında .
BU SALAKOLAR BİZİM KOMANDOLARI GÖRÜNCE SİLAH BIRAKIR KAÇAR..
Türk ü tanıyamamışlar mı hala?Tanırlar!!!Hatırlatırız!!!
SON FOTOGRAFLARINI YAYINLAMIŞLAR KENDİLERİ AZ ÖNCE GEBERDİLER CEHENNEMİN DİBİNDELER ZEBANİLERDE HESABA ÇEKİYORDUR HAÇLILARLA NİYE İŞBİRLİĞİ YAPTINIZ BAKİM POSTALLARIDA AMERİKADAN HA VAY HAİNLER VAY HAÇLI TAŞERON ÖRGÜTÜ HAİNLER SİZE CEHENNEM YAKIŞIR
1 hafta sonra sıra buralarda..
Beyni yıkanmış bu gençlerin üzücü bir tablo..ALLAH ıslah etsin ve bu yanlış yoşfan döndürsün inşallah.ve bu dünyadaki savaşlara sebebiyet veren başta emerika ve siyonist israil olmak üzere tüm sebep olan ve suçluları kahretsin,yok etsin inşallah ALLAH müslüman ve mazlumların yanındadır inşallah.
Bölücülük yapmayın kürt askerde var türk askerde neyin kafasını yaşıyosunuz Allahım yar ve yardımcısı olsun askerimizin
Bizim askerimiz niye maaş alıyor. Onlar gönüllü. Bizim orduda gönüllülük olsun. Halkın yükü hafiflesin
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