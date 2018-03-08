ABD'nin 'ticaret savaşları': Bazı ülkeler çeliğe ek gümrük vergisi planından 'muaf tutulabilir'

Reuters ajansının haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici de ek vergi planlarına karşı hamle yapmaya hazır oldukları uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de ABD ile olası bir ticaret savaşında Washington'a "uygun ve gerekli yanıtı" vermeye hazır oldukları uyarısında bulundu. Çin, ABD'nin çelik ithalatının yüzde 2'sini karşılıyor.

Trump'ın "Ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır" sözlerine, ABD'nin bu sektörde ticaret yaptığı Meksika, Çin ve Brezilya gibi ülkeler tepki göstermişti.

Beyaz Saray'dan gelen açıklamalar Trump'ın "ticaret savaşları" söylemini yumuşattığı izlenimi verse de, ABD'li bazı kaynaklar muafiyetin sadece 30 gün süreceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu çelik ithalatına ek gümrük vergisi planından Kanada ve Meksika gibi bazı ülkelerin "ulusal güvenlik" nedeniyle muaf tutulabileceğini açıkladı.

Çelik ithalatına vergi kararına bir tepki de Ankara'dan geldi. Milliyet gazetesinde yayınlanan yazısında Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, ABD'nin kararına Türkiye'nin pamuk ile misilleme yapmaya hazırlandığını söyledi.

Ertem'in yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Trump en son demir-çelik ithalatına vergi koyacağını açıkladı ve esasında dünyada korumacılığı meşrulaştıran adımlardan birisini daha attı. Böylece bütün G-20 zirvelerinin baş konusu anti-korumacılık ve pür liberalizm söylemleri de yerle bir oldu. Türkiye başta olmak üzere, ABD'nin bu vergi salmasından etkilenecek ülkeler de, şimdi ABD'ye alternatif ürünlerde örneğin Türkiye pamukta cevap vermeye hazırlanıyor"

ABD Sözcüsü Sanders ise tepkilere rağmen Trump'ın bu haftanın sonuna kadar ilgili düzenlemeyi imzalayazağını söyledi.

Sanders, "Ulusal güvenlik nedeniyle Meksika ve Kanada ile bazı diğer ülkeler için bu süreçte düzenlemeler yapılabilir. Bu düzenlemeler ülke ülke ve vaka vaka yapılacak değerlendirmelere dayanır" diye konuştu.