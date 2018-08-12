ABD’nin Türkiye’ye ek vergi uygulamasına Berlin’den eleştiri

Alman Ekonomi Bakanı Altmaier, ticaret savaşının dünya ekonomisine ciddi etkileri olacağını belirtti.Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Trump yönetiminin Türkiye ile Çin’e karşı aldığı ek gümrük vergisi kararlarını eleştirerek, ABD’nin giriştiği ticaret savaşının dünya ticareti için ciddi sonuçları olacağına dikkat çekti.

Almanya’da yayımlanan Bild am Sonntag gazetesine konuşan Altmaier, “Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor ve yeni belirsizlikler ortaya çıkarıyor” dedi. Altmaier sözlerini, "Geçmişte yaşananlar gösteriyor ki ticaret savaşlarından en fazla, ürünlerin pahalılaşması nedeniyle tüketiciler etkileniyor” diyerek sürdürdü. Altmaier, dünyanın düşük gümrük vergi uygulamaları, daha az korumacı politikalar ve daha açık pazarların olduğu bir ticari ortama ihtiyaç duyduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için talimat verdiğini açıklamıştı. 13 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecek bu karara göre Türkiye'den ithal edilen alüminyuma yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanırken, ithal çelikten de yüzde 50 ek vergi kesilecek. ABD, 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere Çin'den ithal edilen toplam 16 milyar dolar değerindeki mallara da yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulama kararı almıştı.