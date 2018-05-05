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ABD'nin Yeni Berlin Büyükelçisi Aylar Sonra Görevine Başlıyor

05.05.2018 18:47 | Son Güncelleme

ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi Richard Grenell oldu. Dün Başkan Yardımcısı Mike Pence’in katıldığı bir törende, yemin ederek yeni görevini üstlenen 51 yaşındaki Richard Grenell'in önümüzdeki hafta Berlin’e gitmesi bekleniyor.

ABD'nin Yeni Berlin Büyükelçisi Aylar Sonra Görevine Başlıyor

ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi Richard Grenell oldu. Dün Başkan Yardımcısı Mike Pence’in katıldığı bir törende, yemin ederek yeni görevini üstlenen 51 yaşındaki Richard Grenell'in önümüzdeki hafta Berlin’e gelmesi bekleniyor. Pence törende yaptığı konuşmada, Grenell'i "yüksek vasıflara sahip ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine neden olacak bir diplomat" şeklinde tanımladı.

Grenell, İncil’e el basarak yemin ettiği törene, erkek eşi ve annesiyle katıldı.

ABD'nin eski Berlin Büyükelçisi John Emerson'un görev süresi, Başkan Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından, 2017 Ocak ayında sona ermiş, geride kalan sürede Berlin'e yeni bir büyükelçi atanmamıştı. Berlin’deki Alman diplomatik çevreler, Başkan Trump’ın Almanya’yla, özellikle de Başbakan Angela Merkel’le olan ilişkilere öncelik vermediğini, bu yüzden büyükelçi atamasının uzadığını öne sürerken, AB basınında çıkan yorumlarda ise konu Amerikan iç politikası ile ilişkilendirilmişti.

Trump’ın geçen yıl Eylül ayında Richard Grenell’i yeni Berlin Büyükelçisi olarak düşündüğünü açıklamasının ardından, muhalefetteki Demokrat Partililer’in bu isme karşı oldukları ortaya çıktı. Demokratlar, Grenell'i ‘aşırı muhafazakar ve kadın düşmanı’ olarak eleştirirken, Trump’ın halkla ilişkiler danışmanı ve ABD'nin BM'deki daimi temsilciliğinin eski sözcüsü olan Grenell’den vazgeçmemesi sonrasında, Amerikan Senatosu’nda iki hafta önce yapılan oylamada 42'ye karşı 56 oyla atama konusunda onay çıktı.

Oylama sonrasında, geçen hafta Başbakan Merkel’in Trump’La buluşmasına katılan delegasyonda yer alan Richard Grenell, Trump’a en yakın isimlerden biri olarak biliniyor ve dış politik konularda ABD Başkanının çizgisini destekleyen açıklamalarıyla tanınıyor.

Sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamalarda sıklıkla İran’ı eleştiren Grenell, bundan kısa bir süre önce, ABD'nin Fransa ve İngiltere’yle birlikte Suriye'ye yönelik operasyonunun ardından Berlin’in pasif rolünü gündeme getirerek, "Almanya da bu operasyonda yer almalıydı" şeklinde görüş belirtti.

Grenell Trump ve Muhafazakar Parti’ye olan yakınlığına rağmen, kendisi muhafazakar bir yaşam tarzı sürdürmüyor. 1990’lı yıllardan bu yana eşcinselliğini gizlemeyen ve partneri Matt Lashey’le birlikte yaşayan Grenell, eşcinsel hakları konusunda faal bir kişi olarak biliniyor.

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