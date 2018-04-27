HABER

ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi Richard Grenell

27.04.2018 13:57 | Son Güncelleme

ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi 15 aylık boşluktan sonra belli oldu.

Göreve Trump'ın desteklediği, ABD'nin BM daimi temsilciliği eski sözcüsü Richard Grenell geliyor.Amerikan Senatosu ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı adayı Richard Grenell'i ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi olarak 42'ye karşı 56 oyla onayladı. Oylamada altı Demokrat Partili senatör de Richard Grenell lehinde oy kullandı. ABD'nin eski Berlin Büyükelçisi John Emerson'un görev süresi 2017 Ocak ayında sona ermiş, bu gelişmenin ardından Berlin'e yeni bir büyükelçi atanmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, halkla ilişkiler danışmanı ve ABD'nin BM'deki daimi temsilciliğinin eski sözcüsü Richard Grenell'i bu göreve getirmek istediği geçen yıl Eylül ayında belli olmuştu. Grenell konusunda muhalefetteki Demokratlar'ın çekinceleri vardı. Demokratlar Grenell'i "kadın düşmanı açıklamalarda bulunduğu" gerekçesiyle eleştiriyor.

51 yaşındaki Grenell İran'ı eleştiren İsrail'e ise destek çıkan açıklamalarıyla tanınıyor. ABD'nin Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye yönelik operasyonunun ardından Twitter hesabından "Almanya'nın da bu saldırılara katılması gerektiğini" belirtmişti.

Bush döneminde BM'de çalıştı

Grenell ABD eski Başkanı George W. Bush döneminde 2001-2008 yılları arasında ABD'nin BM'deki daimi temsilciliğinde sözcü olarak görev yapmıştı. 2012 yılında kısa süreliğine Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Mitt Romney için çalıştı. 2010 yılında ise danışmanlık firması Capitol Media Partner'i kurdu. Şirket ağırlıklık olarak uluslararası stratejik iletişim konusunda hizmet veriyor. Grenell'in internet sayfasında Hollywood'dan birçok yıldızla çekildiği fotoğraflar dikkat çekiyor. Grenell muhafazakar televizyon kanalı Fox'un yanı sıra CBS ve CNN televizyonları ile Politico ve Huffington Post için de çalıştı.

Protestan bir ailede yetişen Grenell muhafazakar bir yaşam tarzı sürdürmüyor. 1990'lı yılların sonundan beri homoseksüel olduğunu gizlemiyor. Siyasi açıdan da homoseksüel evlilikleri savunuyor. Twitter hesabından yaptığı açıklamada yaşamına dair, "Kanserden sonra daha da güçlendim. Köpeklerim hayatımı yönlendiriyor" ifadesine yer vermişti. Grenell 2013 yılında lenf bezi kanserine yakalanmış ve tedavi görerek iyileşmişti.

AFP, dpa / HT, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

<img alt="'Tosun' hakkında bomba iddia: "Aktif konumu o şehri gösteriyor"" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2461698/2461698-148x74.jpg">'Tosun' hakkında bomba iddia: "Aktif konumu o şehri gösteriyor"
Kadıköy'de arı istilası!Kadıköy'de arı istilası!
24 Haziran'dan sonra her şey sil baştan!24 Haziran'dan sonra her şey sil baştan!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

İlginizi Çekebilir

İngiltere'de genç bakanın sekreteri fuhuş pazarlığı yaparken basıldı

İngiltere'de genç bakanın sekreteri fuhuş pazarlığı yaparken basıldı

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ülke şokta! Okulda saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Okulda saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Soyağacını merak eden akrabası 30 yıldır kaçan seri katili ele verdi

Soyağacını merak eden akrabası 30 yıldır kaçan seri katili ele verdi

Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!

Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!

Times, Cumhuriyet davasını yorumladı: Ankara'da despot bir yönetim var

Times, Cumhuriyet davasını yorumladı: Ankara'da despot bir yönetim var

Kan donduran olay! Küçük çocuğa arkadaşı tecavüz etti

Kan donduran olay! Küçük çocuğa arkadaşı tecavüz etti

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.