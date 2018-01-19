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ABD'nin yeni ulusal savunma stratejisi: 'Öncelik terörizm değil güç rekabeti'

19.01.2018 20:11 | Son Güncelleme 5 saat önce

ABD Savunma Bakanı James Mattis ülkesinin yeni ulusal savunma stratejisini açıkladı. Yeni stratejiye göre Washington'un önceliği artık "terörizm değil Çin ve Rusya gibi güçlerle rekabet" olacak.

Reuters ABD'nin 2019 savunma bütçesi, açıklanan yeni strateji kapsamında şekillenecek

ABD Savunma Bakanı James Mattis ülkesinin yeni ulusal savunma stratejisini açıkladı. Yeni stratejiye göre Washington'un önceliği artık "terörizm değil Çin ve Rusya gibi güçlerle rekabet" olacak.

James Mattis, ABD'nin yeni stratejisini Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada açıkladı.

Mattis ülkesinin artık "terörizmden ziyade büyük güçlerle rekabete" odaklanacağını söyledi.

Çin ve Rusya'yı "revizyonist güçler" olarak nitelendiren Mattis, iki ülkenin de dünyayı daha otoriter bir hükümet modeline ittiğini belirtti.

Daha sonra Rusya'yı adını anmadan, "ABD'nin demokrasi deneyimini tehdit etmekle" suçlayan Mattis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bize meydan okursanız, bu en uzun ve kötü gününüz olur."

ABD'de özel yetkili savcı ve eski FBI Başkanı Robert Mueller, Rusya'nın 8 Kasım 2016'daki son başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine yönelik iddiaları soruşturuyor.

Rusya bu iddiaları reddediyor, ABD Başkanı Donald Trump da geçmişte kampanyası süresince kesinlikle Rusya ile bu konuda işbirliği yapmadığını söylüyor.

AFP ABD Savunma Bakanı James Mattis 'ABD hala güçlü ama...'ABD Savunma Bakanı James Mattis konuşmasında ülkesinin "hala güçlü olduğunu" söyledi.

James Mattis bununla birlikte ABD'nin her tür savaş alanında (hava, kara, deniz, uzay ve siber alem) rekabet avantajının azaldığını kabul etti.

Mattis konuşmasında Amerikan Kongresi'ne, orduyu uygun oranda finanse etme çağrısında da bulundu. Kongre'den ayrıca, federal bütçeyi "orantısızca ve otomatik olarak" kesmekten kaçınmasını istedi.

Tehditler aynı, öncelikler farklıABD'de Trump yönetimi böylece ilk ulusal savunma stratejisini açıklamış oldu.

Stratejiye bakıldığında, ABD'ye yönelik olarak sıralanan tehditlerin, Obama yönetimi döneminde sıralananlardan farklı olmadığı görülüyor.

Ancak Washington önceliklerini değiştirmiş görünüyor.

Obama yönetimi döneminde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve El Kaide gibi cihatçı örgütler öncelik listesinde en tepedeydi.

2019 savunma bütçesi, açıklanan yeni strateji kapsamında şekillenecek.

Trump ulusal güvenlik stratejisini açıkladı: Rusya ve Çin rakipRusya: ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisi emperyalistÇin: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi Soğuk Savaş mantığı ürünü

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