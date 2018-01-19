ABD'nin yeni ulusal savunma stratejisi: 'Öncelik terörizm değil güç rekabeti'

Reuters ABD'nin 2019 savunma bütçesi, açıklanan yeni strateji kapsamında şekillenecek

ABD Savunma Bakanı James Mattis ülkesinin yeni ulusal savunma stratejisini açıkladı. Yeni stratejiye göre Washington'un önceliği artık "terörizm değil Çin ve Rusya gibi güçlerle rekabet" olacak.

James Mattis, ABD'nin yeni stratejisini Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada açıkladı.

Mattis ülkesinin artık "terörizmden ziyade büyük güçlerle rekabete" odaklanacağını söyledi.

Çin ve Rusya'yı "revizyonist güçler" olarak nitelendiren Mattis, iki ülkenin de dünyayı daha otoriter bir hükümet modeline ittiğini belirtti.

Daha sonra Rusya'yı adını anmadan, "ABD'nin demokrasi deneyimini tehdit etmekle" suçlayan Mattis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bize meydan okursanız, bu en uzun ve kötü gününüz olur."

ABD'de özel yetkili savcı ve eski FBI Başkanı Robert Mueller, Rusya'nın 8 Kasım 2016'daki son başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine yönelik iddiaları soruşturuyor.

Rusya bu iddiaları reddediyor, ABD Başkanı Donald Trump da geçmişte kampanyası süresince kesinlikle Rusya ile bu konuda işbirliği yapmadığını söylüyor.