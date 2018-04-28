Abdullah Gül: Aday değilim

Gül, AKP içinden eleştirilere de üstü kapalı yanıt verdi.AKP'li eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül, adaylığına yönelik günlerdir süren spekülasyonlara yönelik Cumartesi günü açıklama yaptı. Gül, kendi isteği ve talebi dışında adaylığının gündeme getirildiğini ancak geniş bir mutabakat sağlanmadığı gerekçesiyle aday olmayacağını belirtti.

"Bir faninin ulaşabileceği tüm makamlara ulaşmış bir insanım. Ben tüm bu yolları yürüdüm ve şerefle temsil ettim. Ne ben ne ailem her hangi bir arzu ve beklenti içinde değiliz" diyen Gül, 24 Haziran'da aday olmayacağını duyurdu.

Gül, ülkedeki kutuplaşma ve siyasi atışmalara dikkat çekerek, seçimlerden beklentisinin aydınlık bir Türkiye olduğunu söyledi.

Kendisinin ve ailesinin tek beklentisinin geleceği güçlü, çocukların barış içinde yaşayabileceği aydınlık bir Türkiye olduğunu ifade eden Gül, birçok kişinin ulaşmak için uğraştığı şeylerin kendisi için mazi olduğunu vurguladı.

Gül, erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından, isminin bilgisi dışında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildiğini belirtti. Abdullah Gül, "Benim bilgi ve tecrübememe siyaset ve devlet anlayışıma güvenen kişilerin talebiyle ortaya çıkmıştır" dedi.