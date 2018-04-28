Abdullah Gül Aday Olmayacağını Açıkladı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran'daki seçimlerinde aday olup olmayacağı ile ilgili iddialara noktayı koydu. Geniş bir mutabakat sağlanmadığını söyleyen Gül, "Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir" dedi.

Ayazağa Kasrı’nda gazetecilere açıklama yapan Abdullah Gül, sürecin seçilerin aniden ve erken yapılacağının anlaşılması sonrası, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile başladığını vurguladı.

“Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle başlayan hareketlilik benim dışımda gelişmiştir. Benim bir organizem veyahut da talebim veya inisiyatif alarak organize ettiğim bir süreç değildir” diyen Gül, geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstüne düşeni yapmaktan kaçınmayacağını da dile getirdiğini belirtti.

Ancak Gül, gündemi meşgul eden sorunun yanıtını da verdi ve “Temel Bey'in yaptığı temaslar sonucunda böyle bir geniş mutabakatın ve arzunun olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir" diyerek Cumhurbaşkanlığı kapısını kapattı.

Gül, AK Parti’den kendisiyle ilgili gelen olumsuz yorumlara da yanıt verdi ve “Bazı arkadaşlarımın benimle ilgili ileri geri konuşmaları karşısında da şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim; AK Parti’nin kuruluşuna öncülük etmiş, prensiplerini, ilkelerini o günkü bütün erdemli değerlerini, programlarını hazırlayanlardan bir kişi olarak ben bugün de bu değerleri, prensipleri aynı şekilde onaylıyorum. Görüşlerim de aynıdır” diye konuştu.

