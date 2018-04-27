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Abdullah Gül Cumartesi Günü İstanbul’da Kararını Açıklıyor

27.04.2018 21:26 | Son Güncelleme

Adı cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazetecileri Cumartesi günü Maslak’ta ofisinde yapacağı toplantıya çağırdı. Toplantıda Gül’ün adaylıkla ilgili kararını açıklaması bekleniyor

Abdullah Gül Cumartesi Günü İstanbul’da Kararını Açıklıyor

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ismi üzerinde en büyük tartışma yaşanan kişi olan Abdullah Gül, Cumartesi günü kararını açıklayacak.

Bugün Fatih Ormanları Camii’nde kıldığı Cuma namazı sonrası kendisini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan 11. Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında sorulan sorulara yanıt verirken cami önünde siyaset konuşmanın yanlış olduğunu söyledi.

Abdullah Gül, “Şüphesiz ki seçim denince beklentiler, tartışmalar, heyecanlar… Bunlar da bunun bir parçası, bunlardan kaçınılamaz. Hele memleketle ilgilenen, memleketin geleceğinden kaygı duyan, 'daha iyi olsun' diye uğraşan, tartışan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır. Bu çerçevede bugünlerde tabii yoğun olarak bu tartışmalar olurken benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Bunları böyle bir cami önünde açıkçası konuşmak, düşüncelerimi açıklamak pek istemem. Ama siz de doğrusu bunu takdir etmelisiniz, cami kapısında, cami önünde, bu kadar memleketin geleceğiyle ilgili önemli meseleleri konuşmayı çok doğru bulmuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cami önünde siyasi açıklamalarda bulunmasını üstü kapalı eleştiren 11. Cumhurbaşkanı, gazetecileri Cumartesi günü Maslak’ta ofisinde yapacağı toplantıya çağırdı.

Fehmi Koru, Abdullah Gül’ün önünün kesildiği görüşünde

Peki, Gül aday olacak mı?

Çok büyük ihtimalle olmayacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun CHP ve İYİ Parti arasında kurduğu mekik diplomasisi özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Ben adayım, Sayın Gül de aday olsun” yaklaşımından ödün vermemesi nedeniyle zora girmişti.

Ancak daha iki gün önce “ ‘Ben olayım’ veya ‘Benim adayım olsun’ veya ‘O mu, asla olmasın’ türü çabalar günü belirliyor. Oysa konunun bu yönü bir tarafa bırakılarak tartışmayı sistem değişikliği üzerinde yoğunlaştırma zamanıdır. Her partinin yapması gereken, genel seçimde alacağı oyları en yukarıya çekmenin çabasına girmek olmalı” diyerek Gül’ü ortak aday olarak öneren eski arkadaşı Fehmi Koru bugün kendi sitesinde kaleme aldığı yazıda 11. Cumhurbaşkanı’nın “önünün kesildiği” için aday olmayacağını yazdı:

“Gül’ün seçimde kazanmasından ve sonrasında meydana gelebileceklerden söz etmiyorum; sözünü ettiğim şu: Gül kazansa veya kazanamasa, konu onun adaylığı sayesinde gündemin ilk sıralarına oturabilecekti. ‘Kazanabileceğinden korkulduğu için’ diyenleriniz de çıkabilir, ama bence adaylığının önünün kesilmesi daha çok bu kayda geçirdiğim sebeptendir.”

Reuters: “Gül aday olmayacak”

Reuters, bugün Saadet Partisi’nden bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Gül’ün aday olmayacağını duyurdu. Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren CHP’li bir yetkili de Akşener’in adaylıktan vazgeçmemesiyle CHP’nin Gül’ün adaylığına destek vermesinin imkansız hale geldiğini ifade etti.

O zaman Fehmi Koru’nun Gül’ün “önünü kesenler” olarak tarif ettiği, bu iki muhalefet partisi mi?

Kudüs TV Haber Müdürü: “Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri İbrahim Kalın’ı Gül’e gönderdi”

Yoksa Kudüs TV Haber Müdürü Ramazan Bursa’nın dünkü “11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erbakan Ödülleri Töreni’ne gecikmeli katıldı. Gecikmenin sebebi, iki önemli ismin Gül’ü ziyaret etmesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar ve İbrahim Kalın’ı; Gül’ü ikna etmek için göndermişti. Görüşmenin 3 saate yakın sürdüğü belirtiliyor” iddiası mıydı?

Yarkadaş: “Gül aday olmayacak eğer olsaydı 28 AKP milletvekili Saadet’e geçecekti”

CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş da bugün gazeteci Bursa’nın iddiasını doğruladı.

Yarkadaş’a göre, “Helikopterle Gül'ün konutuna gelen Akar, 'sivil' kıyafetleriyle tam 3 saat 5 dakika süren bir görüşme yapmış. Gül, helikopter geldiğinde içinden Erdoğan'ın çıkmasını beklemiş aslında. Kalın'ı görünce biraz bozulmuş. Yine de ikili heyeti kabul etmiş ve ‘Aday olma’ ricalarını dinlemiş. Devreye Bahçeli'nin de girmesiyle birlikte, Gül'ü Saadet'in adayı olmamaya ikna etmişler. Abdullah Gül'ün Cumartesi günü -Saadet Partisi'nin veya bağımsız- adaylığının söz konusu olmadığını açıklayacağını öğrendim. Haber kaynaklarım ‘Adaylık meselesi bitti’ diyor. Gül adaylık için cesaret edebilseydi, AKP'den 28 vekil Saadet'e geçecekti.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gül’ün çevresiyle görüşen vekiller hakkında sert eleştirilerde bulunması beklenirken kulislerde Erdoğan’ın vetosuna uğrayacak bazı milletvekillerinin Saadet Partisi’ne geçme ihtimallerinin olduğu belirtiliyor.

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