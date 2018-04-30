Abdullah Gül’ün Adaylığında ‘Asker' Faktörüne Tepki

Türkiye’de muhalefet, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 24 Haziran için adaylığı söz konusuyken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın kendisini ziyaret ettiği iddialarıyla ilgili haberlere “askeri vesayet”, “darbe” ve “askeri müdahale” şeklinde tepki gösteriyor.
Abdullah Gül’ün, geçtiğimiz gün İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşündüğünü ancak aday olmayacağını açıklaması öncesinde Orgeneral Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından ziyaret edildiği yönündeki haberler tartışmaya yol açtı. Gül, basın açıklaması sırasında Akar ve Kalın’ın ziyaretine ilişkin soruyu yanıtlamadı ancak konuyu yalanlayan bir açıklamada yapmadı. Keza Akar ve Kalın’dan da Gül’ün ziyaret edilmesine ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.
Konuya ilişkin AKP ile birlikte iktidar cephesinde ittifak ortağı konumundaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gül’ün aday olmamasını sevindirici gelişme olarak nitelendirdi. Bahçeli, Gül’ün aday olmaması için “Türkiye’yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi. Bahçeli, “Gül’ün aday olmamasıyla kardeşlik hukuku yerine geldi denilebilir mi?” sorusu üzerine “Adı konulmadan geldi. Keşke kardeşlik sözünü ağzına alarak, yani sözlerinin arasına katarak yapmış olsaydı, daha anlamlı olurdu ama bu anlama gelen cümleleri var” karşılığını verdi.
CHP ve İYİ Parti ise Orgeneral Akar’ın, 24 Haziran adaylığı gündemdeyken Gül’ü ziyaret ettiği yönündeki haberlere sert tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemek için Genelkurmay Başkanı’nı, yanına saray sözcüsünü verip, Abdullah Gül’ün yanına göndermesi asla kabul edilemez. Erdoğan’ın bu tavrı korkunun eseridir. Demokrasiye bundan daha açık ve net gölge düşürülemez. Bu tavır, Erdoğan’ın demokrasiden yana olmadığını da çok açık bir biçimde gösteriyor. Erdoğan bir diktatör olmanın gereklerini yerine getiriyor” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Akar’ın adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşulurken Gül’ü ziyaret etmesini seçim kampanyası boyunca unutturmayacaklarını söyledi. Tezcan, CHP Merkez Yönetimi Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, “Sayın Akar ve Kalın tam da Gül’ün adaylığı konuşulurken ziyaret etmiştir. Bu ziyaret Abdullah Gül’e aday olma telkinidir. Bu yıllar sonra bir yeni Ali Fuat Başgil olayıdır. 1961 yılında Başgil’e aday olmaması yönündeki baskının yıllar sonra tekrarıdır. Bu siyasete askeri vesayet bulaştırmadır. Bu, yeni 28 Şubatçılık hareketi ile karşı karşıyayız. Bu açık biçimde darbeciliktir. Siyasete asker eliyle dizayn verme çabası, darbeciliktir. 20 Temmuz sivil darbesi bu ziyaretle üniforma giymiştir ve askeri kanadını tamamlamıştır. İzaha muhtaç dudumdur. Hatır ziyareti yapılacak günlerden geçmiyoruz. Bu çok açık yeni bir askeri vesayet girişimidir ve Erdoğan Saray iktidarı, tek adam koalisyonu, çöküşün eşiğine geldiğini anladığında ayakta durmak için son çareyi askeri vesayete sarılmakta bulmuştur. Millete şikayet ediyoruz. Sandığa gidin ve bu askeri vesayet girişimini çökertin. Askeri vesayete karşı oy isteyenlerin gerçek yüzü ortaya çıkmış, maskesi düşmüştür. Takke düştü kel göründü. Perde yırtıldı, gerçek ortaya çıktı” dedi.
Tezcan, 2016 yılında yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi ardından 20 Temmuz’da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesiyle CHP olarak süreci “sivil darbe” şeklinde adlandırdıkları işaret ederek, şimdi sivil darbe sürecinde askeri boyutu da gördüklerini açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray da, Başkanlık Divanı adına yaptığı açıklamada, Orgeneral Akar ve İbrahim Kalın’ın, Abdullah Gül’ü ziyaret ettiklerine ilişkin haberleri yalanlamadıklarına dikkat çekti. Çıray, “Cumhurbaşkanlığı adayı olup olmayacağının tartışıldığı ortamda Sayın Abdullah Gül’e böyle bir ziyarette bulunulması 24 Haziran seçimlerini tehdit altında bırakmaktadır. Seçime ve rejime müdahale anlamına gelmektedir. Türk Milleti’nin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin fiili başkomutanı, askeri darbe dönemlerini hatırlatırcasına kimin Cumhurbaşkanı Seçimi’ne katılıp katılmayacağına müdahale edemez. TSK’nın fiili komutanı seçimin tarafı olamaz” diye konuştu.
Türkiye’de AKP iktidarınca yaratılmış toplumsal kutuplaşmayı derinleştirecek adımlar atıldığını belirten Çıray, siyasete askeri müdahaleyle kutuplaşmanın artacağını söyledi. Çıray,“Saray koalisyonu ve küçük ortağı kaybedeceklerinin korkusuyla hareket ediyorlar. Her yol mübah anlayışına Türk Ordusu’nu alet etmeye çalıyorlar. Cumhurbaşkanı, 81 milyonun Cumhurbaşkanı olmayı başaramamıştır. Bunu da istememiştir. Ancak TSK, 81 milyonun ordusudur. Bu konuda bir zaafiyet gösterilmemelidir. Bu bağışlanacak bir durum değildir. TSK, iktidarın çaresizliğine yara bandı olamaz. Sayın Akar, saray koalisyonu operasyonunda saray sözcüsüne refakat ederek, muhtemelen kanunsuzluklara zemin hazırlamış olmaktadır” ifadelerini kullandı.
Çıray, ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Gül’ün aday olmamasıyla birlikte kaosun önlendiğini söylemesine de tepki gösterdi. Çıray, “Kaos mu arıyorsunuz? Kaos askerin siyasete müdahalesidir. Bundan büyük kaos olmaz” açıklaması yaptı.
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