Abdullah Gül’ün Adaylığında ‘Asker' Faktörüne Tepki

Türkiye’de muhalefet, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 24 Haziran için adaylığı söz konusuyken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın kendisini ziyaret ettiği iddialarıyla ilgili haberlere “askeri vesayet”, “darbe” ve “askeri müdahale” şeklinde tepki gösteriyor. Abdullah Gül’ün, geçtiğimiz gün İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşündüğünü ancak aday olmayacağını açıklaması öncesinde Orgeneral Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından ziyaret edildiği yönündeki haberler tartışmaya yol açtı. Gül, basın açıklaması sırasında Akar ve Kalın’ın ziyaretine ilişkin soruyu yanıtlamadı ancak konuyu yalanlayan bir açıklamada yapmadı. Keza Akar ve Kalın’dan da Gül’ün ziyaret edilmesine ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin AKP ile birlikte iktidar cephesinde ittifak ortağı konumundaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gül’ün aday olmamasını sevindirici gelişme olarak nitelendirdi. Bahçeli, Gül’ün aday olmaması için “Türkiye’yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi. Bahçeli, “Gül’ün aday olmamasıyla kardeşlik hukuku yerine geldi denilebilir mi?” sorusu üzerine “Adı konulmadan geldi. Keşke kardeşlik sözünü ağzına alarak, yani sözlerinin arasına katarak yapmış olsaydı, daha anlamlı olurdu ama bu anlama gelen cümleleri var” karşılığını verdi.

CHP ve İYİ Parti ise Orgeneral Akar’ın, 24 Haziran adaylığı gündemdeyken Gül’ü ziyaret ettiği yönündeki haberlere sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemek için Genelkurmay Başkanı’nı, yanına saray sözcüsünü verip, Abdullah Gül’ün yanına göndermesi asla kabul edilemez. Erdoğan’ın bu tavrı korkunun eseridir. Demokrasiye bundan daha açık ve net gölge düşürülemez. Bu tavır, Erdoğan’ın demokrasiden yana olmadığını da çok açık bir biçimde gösteriyor. Erdoğan bir diktatör olmanın gereklerini yerine getiriyor” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Akar’ın adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşulurken Gül’ü ziyaret etmesini seçim kampanyası boyunca unutturmayacaklarını söyledi. Tezcan, CHP Merkez Yönetimi Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, “Sayın Akar ve Kalın tam da Gül’ün adaylığı konuşulurken ziyaret etmiştir. Bu ziyaret Abdullah Gül’e aday olma telkinidir. Bu yıllar sonra bir yeni Ali Fuat Başgil olayıdır. 1961 yılında Başgil’e aday olmaması yönündeki baskının yıllar sonra tekrarıdır. Bu siyasete askeri vesayet bulaştırmadır. Bu, yeni 28 Şubatçılık hareketi ile karşı karşıyayız. Bu açık biçimde darbeciliktir. Siyasete asker eliyle dizayn verme çabası, darbeciliktir. 20 Temmuz sivil darbesi bu ziyaretle üniforma giymiştir ve askeri kanadını tamamlamıştır. İzaha muhtaç dudumdur. Hatır ziyareti yapılacak günlerden geçmiyoruz. Bu çok açık yeni bir askeri vesayet girişimidir ve Erdoğan Saray iktidarı, tek adam koalisyonu, çöküşün eşiğine geldiğini anladığında ayakta durmak için son çareyi askeri vesayete sarılmakta bulmuştur. Millete şikayet ediyoruz. Sandığa gidin ve bu askeri vesayet girişimini çökertin. Askeri vesayete karşı oy isteyenlerin gerçek yüzü ortaya çıkmış, maskesi düşmüştür. Takke düştü kel göründü. Perde yırtıldı, gerçek ortaya çıktı” dedi.