ABD'ye F-35 mesajı

Çavuşoğlu, "İptal ederlerse karşılığını alırlar" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını iptal etmesi halinde Washington yönetimine karşılık verileceğini söyledi. CNN Türk televizyonu yayınında konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri alımı ve ABD'nin Türkiye'ye ambargo uygulamak istemesini değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Her şeyden önce bir ülkenin başka ülkeyle ilişkileri üçüncü bir ülke tarafından bu şekilde sorgulanmaz. 'Ben büyük ülkeyim, istediğimi yaparım' dersen bunun karşılığına da hazır olman gerekiyor. Artık tek kutuplu dünya bitti. ‘Ben süper gücüm, herkes benim kanunuma uyacak’ diye bir şey yok. BM var, uluslararası örgütler var. Oralardan bir karar çıkarsa herkes uyar. Ama bir ülkenin aldığı karara ben uymak zorunda değilim. Dolayısıyla ABD’nin bize yaptırım uygulaması mantıksız ve yanlış" dedi. Türkiye'nin de böyle bir durumda ABD'ye cevap vereceğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin böyle bir aşamaya gelinmesini arzu etmediğini vurguladı. F-35'lerin satışı konusuyla ilgili bir soru üzerine Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Böyle bir yanıtımız olacağını ABD'ye de söyledik. Brüksel'de göreve yeni başlayan ABD Dışişleri Bakanı'na söyledim. En son NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı’na da söyledim. Gelecek hafta içinde bir tarih önerdiler, biz de kendilerine 11’i Cuma günü, Londra öncesi. Ve 15’inde Cumhurbaşkanımızın Londra’da programı bitiyor. 16’sını önerdik. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle bu ziyaretimiz olur. Daha önce ön mutabakat sağladığımız yol haritasının onaylanması anlamında ABD’lilerin de kararlı olduğunu gördük. Ve hemen döner dönmez davet geldi. Ortak adımlar ilişkilerimizin normalleşmesine de vesile olabilir ama ABD’den de bizim beklentilerimiz var." Reuters'in haberine göre ABD Temsilciler Meclisi'nin silah ambargosu savunma bütçesi tasarısında Türkiye'ye silah satışının durdurulması önerisi yer aldı. 717 milyar dolarlık savunma bütçesinde Türkiye'ye geçici bir süre silah satışının tümüyle durdurulması öngörülüyor. ABD Silahlı Hizmet Komitesi'nin gelecek hafta konuyu gündemine alması bekleniyor.