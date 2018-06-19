ABD'ye F-35 Tepkisi: 'Alternatifsiz Değiliz'

ABD Senatosu’nda Türkiye’ye askeri teçhizat satışını engelleme kararı alınması üzerine Başbakan Binali Yıldırım, “Stratejik ortaklığın ruhuna aykırı talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil. ABD Senatosu’nun teşebbüsü esef verici” tepkisi gösterdi.

Yıldırım, ABD’nin böylesi askeri ambargo kararı almasıyla Türkiye’nin herhangi bir zaafiyete uğramayacağını ve Türkiye’nin diğer alternatifler üzerinden ihtiyaçlarını karşılayabileceğini açıkladı. Yıldırım, ABD Senatosu’ndaki kararı iki ülke ilişkilerindeki “stratejik ortaklık” ruhuna aykırı bulduğunu da belirterek kınadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, NTV’de yaptığı açıklamada, “Bir yandan silah vermeyeceksin diğer yandan başkasından silah alınca yaptırım uygularım tehdidi. Bu tür yaklaşımlar doğru değil. Şu anda S-400 alamazsın yaptırım uygularım doğru değil. Sen bana Patriot sistemi satamadın. Müttefiğimden almayı tercih ederim ama sen satmadın ben milletimi korumak zorundayım” dedi.

ABD Senatosu’nun kararında F-35 savaş uçaklarından söz edilmesinin yanlış bulduğunu da belirten Çavuşoğlu, “21 Haziran’da F-35’lerin ilk teslimi için tören yapılacak. ABD Kongresi’nde ise girişimler var ama biz böyle sağlıklı ilişki yürütemeyiz. Gelin oturalım konuşalım Münbiç'te olduğu gibi. Türkiye önemli bir müttefik, Türkiye NATO'yu riske atacak hiçbir oluşumun içinde olmaz. Bunu bahane ederek yaptırım testleri içinde olmasınlar” ifadelerini kullandı.

