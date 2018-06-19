HABER

ABD'ye F-35 Tepkisi: 'Alternatifsiz Değiliz'

19.06.2018 14:46 | Son Güncelleme

ABD Senatosu’nda Türkiye’ye askeri teçhizat satışına engelleme kararı alınması üzerine Başbakan Binali Yıldırım, “Stratejik ortaklığın ruhuna aykırı talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil. ABD Senatosu’nun teşebbüsü esef verici” tepkisi gösterdi

ABD'ye F-35 Tepkisi: 'Alternatifsiz Değiliz'

ABD Senatosu’nda Türkiye’ye askeri teçhizat satışını engelleme kararı alınması üzerine Başbakan Binali Yıldırım, “Stratejik ortaklığın ruhuna aykırı talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil. ABD Senatosu’nun teşebbüsü esef verici” tepkisi gösterdi.

Yıldırım, ABD’nin böylesi askeri ambargo kararı almasıyla Türkiye’nin herhangi bir zaafiyete uğramayacağını ve Türkiye’nin diğer alternatifler üzerinden ihtiyaçlarını karşılayabileceğini açıkladı. Yıldırım, ABD Senatosu’ndaki kararı iki ülke ilişkilerindeki “stratejik ortaklık” ruhuna aykırı bulduğunu da belirterek kınadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, NTV’de yaptığı açıklamada, “Bir yandan silah vermeyeceksin diğer yandan başkasından silah alınca yaptırım uygularım tehdidi. Bu tür yaklaşımlar doğru değil. Şu anda S-400 alamazsın yaptırım uygularım doğru değil. Sen bana Patriot sistemi satamadın. Müttefiğimden almayı tercih ederim ama sen satmadın ben milletimi korumak zorundayım” dedi.

ABD Senatosu’nun kararında F-35 savaş uçaklarından söz edilmesinin yanlış bulduğunu da belirten Çavuşoğlu, “21 Haziran’da F-35’lerin ilk teslimi için tören yapılacak. ABD Kongresi’nde ise girişimler var ama biz böyle sağlıklı ilişki yürütemeyiz. Gelin oturalım konuşalım Münbiç'te olduğu gibi. Türkiye önemli bir müttefik, Türkiye NATO'yu riske atacak hiçbir oluşumun içinde olmaz. Bunu bahane ederek yaptırım testleri içinde olmasınlar” ifadelerini kullandı.

PARTNERÜnlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...Ünlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...
Rapçi Ezhel’e ilk duruşmada beraatRapçi Ezhel’e ilk duruşmada beraat
Merkel Macron ile buluşuyorMerkel Macron ile buluşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye'den kritik Menbiç açıklaması

Suriye'den kritik Menbiç açıklaması

Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

Kuzey Kore lideri ziyaret etti! Herkes arabasını konuştu!

Kuzey Kore lideri ziyaret etti! Herkes arabasını konuştu!

İnsan ile bilgisayarın münazarası berabere bitti

İnsan ile bilgisayarın münazarası berabere bitti

İspanya Başbakanı, diktatör Franco'nun kemiklerini mezardan çıkarmak istiyor

İspanya Başbakanı, diktatör Franco'nun kemiklerini mezardan çıkarmak istiyor

Mağdur 12 yıl sonra polis oldu ve tecavüzcüsünü yakalayıp hapse attı

Mağdur 12 yıl sonra polis oldu ve tecavüzcüsünü yakalayıp hapse attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.