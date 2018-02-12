'ABD'ye İlişkilerimizi ya Düzelteceğiz ya da Tamamen Bozulacak'

Türkiye ve ABD arasında Suriye meselesinde yaşanan derin görüş ayrılığını gidermek için önemli bir haftaya giriliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın dün Beyaz Saray Genel Sekreteri H.R. McMaster'la yaptığı görüşmenin ardından hafta içinde da Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Brüksel’de ABD’li mevkidaşı Jim Mattis’le bir araya gelecek.
Ayrıca Ortadoğu’da turu kapsamında bugün Mısır’dan Kuveyt geçecek olan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bir son dakika değişikliği olmazsa, Perşembe ve Cuma günü Ankara’da olacak. Tillerson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Başbakan Binali Yıldırım’dan bugün art arda gelen sert açıklamalara bakıldığında, dünkü Kalın-McMaster görüşmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan “Görüşmede, Türkiye ve ABD’nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır” açıklamasına rağmen iki ülke arasındaki sorunlar orta yerde duruyor.
Çavuşoğlu: "ABD, YPG ile işbirliğine bahane olsun diye DEAŞ’a dokunmuyor"
Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın ardından Afrika Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey ve Ruanda Devlet Bakanı Olivier Nduhungirehe'yle birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Menbiç operasyonunun ardından YPG'lileri Fırat'ın doğusuna göndereceği yönündeki sözünü tutmadığını yineledi.
Çavuşoğlu, “Suriye'nin özellikle çöl ve Irak sınırına yakın bölgelerinde cepler halinde terör örgütü DEAŞ mevcudiyeti bulunuyor. (ABD güçleri) Sadece YPG'yle işbirliğini devam ettirmek için bir bahane olarak buralardaki, cepler halindeki, küçük gruplar halindeki DEAŞ'lılara dokunmuyorlar. Afrin bölgesindeki YPG teröristleri hem Afrin bölgesindeki tutuklu DEAŞ’lıları serbest bıraktılar hem de Fırat’ın doğusunda DEAŞ teröristlerini getirerek ÖSO ve Türk ordusuna karşı birlikte mücadele etmeye çalışıyorlar, ne yaparlarsa yapsınlar boş” dedi.
Çavuşoğlu: "Kaybolan güvenin nedeni ABD"
Dışişleri Bakanı, bir gazetecinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaretten beklentilerini sorması üzerine “artık vaat istemiyoruz, somut adım istiyoruz” yanıtını verdi.
“Belli konuları ABD'yle konuşabilmemiz için daha önce de tekrar tekrar söyledim, kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Kaybolan güvenin nedeni de ABD'dir. Çünkü Türkiye hiçbir müttefikine, dostuna ve hiçbir ülkeye yanlış yapmaz, yapmamıştır, yapmaz. Ama müttefikimiz ABD'den çok ciddi hatalar, yanlışlar gördük, FETÖ konusunda, YPG ve başka konularda. Halkımızın da bizim de ABD'ye güvenimizin kaybolması doğaldır. Bu güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor ve artık söz ve vaatler istemiyoruz. Tillerson'ın bu ziyaretinde de bunları değerlendireceğiz çünkü ilişkilerimiz çok kritik bir noktadadır. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. Bunun başka bir seçeneği yoktur. Bunları da samimi bir şekilde konuşacağız.”
Yıldırım: Kirli pazarlık içinde olmayız
Başbakan Binali Yıldırım da, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'le Çankaya Köşkü'nde yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında, Türkiye’nin "kirli bir pazarlık" içinde olmayacağını söyledi
Yıldırım, “Fırat Kalkanı'yla Münbiç, Azez arasını nasıl temizlediysek Afrin bölgesini de terör oluşumlarından temizleyeceğiz ve oradaki o bölgenin insanlarına tekrar topraklarına, yurtlarına dönmesini sağlayacağız. Bir kirli pazarlık içinde olmayız. Terör bizim için en büyük tehdittir. En büyük baş belasıdır” dedi.
“Terör tehdidini sona erdirmek için kimsenin icazetine ihtiyacımız yok”
Başbakan Yıldırım, ABD’ye rağmen dahi olsa Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik operasyonunu sürdüreceği yöynüde net mesaj verdi.
“NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar ‘stratejik ortak’ diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika'nın görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz. Hem Afrin'de hem de diğer bölgelerde terör tehdidini sona erdirmek için atılması gereken adımları kararlılıkla atarız. Bunun için de herhangi birinin icazetine ihtiyacımız yok. Uluslararası hukukun bize tanıdığı bütün imkanları sonuna kadar kullanırız.”
Ümit Özdağ: Ciddiyseniz İncirlik Üssü’nü kapatın
İktidar cephesinden ABD’ye yönelik sert sözler dile getirilirken muhalefet de iktidarı dış siyaseti iç siyasete konu etmekle suçluyor.
Bugün açıklamalarda bulunan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, hükümeti İncirlik Üssü’nü gündeme getirmediği için eleştirdi.
Özdağ, “Çavuşoğlu’nun hiçbir açıklamasını ciddiye almak mümkün değildir. ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya vermiş olduğu desteğin yüzde 95'i İncirlik Üssü’nden kaynaklanmaktadır. Daha şimdiye kadar ne Cumhurbaşkanı’nın ne de Çavuşoğlu’nun ağzından İncirlik'le ilgili en ufak bir ifade, bir söz çıkmamıştır. Bu samimiyetsizliktir, milletle oynamaktır. Eğer bu konuda ciddi bir tavırları varsa İncirlik’teki bütün uçuşları durdurarak işe başlarlar. Yoksa milleti kandırıyorlar demektir” dedi.
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