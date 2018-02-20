ABD'ye 'Kanser Hastası Mahkumun İdamını Durdur' Çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raportörleri, idam mahkumu Doyle Hamm’ın infaz kararını durdurması yönünde ABD’ye çağrıda bulundu. Alabama eyaletinde cezaevinde tutulan hükümlü Doyle’un idam cezasının 22 Şubat’ta infaz edilmesi bekleniyor.

BM içinde işkence, zulüm, insanlık dışı ve onur kırıcı muameleler konusunda uzman olduğu belirtilen iki özel raportör, Agnes Callamard ve Nils Melzer konuyla ilgili yaptıkları yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, 22 Şubat’ta, zehirli iğneyle idam cezası infaz edilecek hükümlü Hamm’in ağır kanser hastası olduğunu ve bu yüzden derhal infaz kararının durdurulması gerektiğini savunuldu.

İdam cezasının infazına karar verilen hükümlü Hamm’in, halen devam eden ilaç tedavisi için, sağlık ekibinin damarlarını bile bulmakta zorlandığı bir durumda, iğneyle infazının hükümlü için bir işkenceye dönüşeceği öne sürüldü.

​“Uluslararası standartlarda yeniden adil yargılansın “

Açıklamada, infazın bir işkenceye dönüşebileceği iddia edildi. Ayrıca Hamm’in yeniden yargılanması talep edildi. İki BM raportörü, Hamm’in, infaz sırasında damarlarına enjekte edilecek zehirli iğne konusunda ciddi bir endişe içerisinde olduklarını ifade ederek, “Hükümlü Hamm’in idam cezasının infazı sırasında ilaçlı iğnenin enjekte edilmesi anı bir işkenceye dönüşecek. Acı duymasından kaygılıyız. Bu yüzden yetkililerden, idam cezasının infazının durdurulmasını talep ediyoruz. Elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda Hamm’a adil yargılama şartlarının tam olarak uyulmadığını gösteren bilgileri aldık. Hamm’in uluslararası standartlar içerisinde yeniden yargılanmasını istiyoruz ” denildi.