ABD’ye Öğrenci Geldi Girişimci Oldu

Dünyanın dört bir yanından gelen göçmenlerin yaşadığı Amerika’daki Türkler, toplumun her kesiminde yer alıyor. Erkan Erdoğan, eğitimden sağlığa, sanattan, ticarete hemen her alanda çalışan Türklerden sadece biri. Genç girişimci, hikayesini Amerika’nın Sesi’yle paylaştı.
Amerika’ya ilk olarak yıllar önce Work and Travel, yani öğrencilerin kısa süreli çalışmasını sağlayan programla gelen Erkan Erdoğan’ın Türkiye’de çalışsa da ABD hep aklının bir köşesinde kalmış. Restoran işletme fikri de öyle doğmuş. Bugün ise Teksas eyaletinin San Antonio kentinde Türk restoranı işletiyor, ikinci restoranı açma hazırlıkları yapıyor.
Türkiye’de eğitim danışmanlığı şirketi olan Erdoğan’ın 2004’te Alaska’da bir balık fabrikasından balık temizleyerek başladığı hem başarı hem de zorluklarla devam eden Amerika macerasını, bu ülkeye gelmeyi düşünenlerle paylaştı.
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