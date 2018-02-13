ABD’ye ‘Zeytin Dalı Caddesi’ Mesajı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin A No’lu ana giriş kapısı ve aynı zamanda vize işlemleri için kullandığı giriş noktasına ev sahipliği yapan Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adının değiştirilmesi kararı alındı.
Kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna dün akşam Twitter hesabından kamuoyuna açıkladı. Tuna, “ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını 'Zeytin Dalı' olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. ABD Büyükelçiliği önündeki Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adının ‘Zeytin Dalı’ olarak değiştirilmesine ilişkin önerimiz isimlendirme komisyonumuza gönderildi. İsim değişikliği önergemiz Çarşamba günkü belediye meclis toplantısında oylanarak karara bağlanacaktır” mesajlarını paylaştı. Tuna, sözkonusu isim değişikliği teklifine imza atarken olan fotoğrafını da paylaştı.
Suriye’de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’na atfen yapılacak isim değişikliğiyle ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne mesaj verilmesi amaçlanıyor. Ancak ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin resmi adresinde ise “Zeytin Dalı Caddesi” ifadesi yer almayacak. ABD Büyükelçiliğinin adresinde, ana cadde konumundaki Atatürk Bulvarı yazılı olacak.
Tuna’nın açıklamasına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yarın yapılacak oylama ile Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adı değiştirilecek. Belediye Meclisi, Başkan Tuna ile birlikte 141 kişiden oluşuyor ve üyelerden 101 kişi AKP üyesi. Dolayısıyla AKP’nin tek başına sandalye çoğunluğu zaten cadde ismi değişikliğini yapmaya yeterli. Mecliste ayrıca 21 CHP’li, 15 MHP’li, 3 bağısız ve 1 BBP’li üye bulunuyor.
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