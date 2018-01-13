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ABD'yi karıştıran iddia! Trump porno yıldızına 130 bin dolar para ödemiş!

DÜNYA HABERLERİ | 13.01.2018 11:02 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2006 yılında ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı 'Fırtınalı Daniels'e konuşmaması için 130 bin dolar ödediği öne sürüldü.

ABD'yi karıştıran iddia! Trump porno yıldızına 130 bin dolar para ödemiş!

ABD Başkanı Trump ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Trump 2006 yılında 'Fırtınalı Daniels lakaplı porno yıldızı Michael Cohen Stephanie Clifford ile bir ilişki yaşadı. 2016 yılında ise Trump genç kadına basına konuşmaması için 130 bin dolar ödedi. Bu ödemenin belgelerinin olduğu da öne sürülüyor.

İsmi açıklanmayan kaynaklar Daniels 2016 yılı sonunda röportaj haklarını satmak için ABC televizyonunda 'Good Morning America' programının yapımcılarıyla temas kurduğunu ve onlara Trump hakkında konuşmaya hazır olduğunu söylediğini iddia etmişti.

Trump'ın avukatı, cinsel ilişki iddialarını reddetti.

Avukat Cohen, "Bu söylentiler 2011'den bu yana dolaşıma girdi. Başkan Trump böyle bir olayı şiddetle reddetti, tıpkı Daniels'in reddettiği gibi... Bunlar eski, dönüştürülmüş belgeler, seçim öncesi yayınlandı ve şiddetle reddedildi. " diye konuştu.

Avukat ayrıca porno yıldızının açıklamasını da yayınladı, Daniels, "Donald Trump ile ilişkim birkaç kurumsal görüşmeyle sınırlıydı daha fazlası yoktu" dedi. Ünlü porno yıldızı, "Trump ile tanıştığımızda o benim için huzurlu, profesyonel ve eksiksiz bir centilmendi. Trump'tan habersiz para aldığım söylentileri tamamen yanlış. Eğer Donald Trump'la ilişki yaşasaydım. bunu haberlerden değil benim kitabımdan okurdunuz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Trump Fırtınalı Daniels

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yaşamış sa yaşamış adam kendi parasıyla alan razı veren razı
adamin hakkıdır abi , ben Abd baskani olsam vurup gecerdim !
bedavamı yapsaydı yanı
vay sapık trump vay .bizimkilerde farketmez dos thayatı yaşıyor yada imamnikahlı 2. 3 . 5 eş
Veren razı alan razı bu para neler yaptırır cehennemin bütün kapılarını acıyor :)
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