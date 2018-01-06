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ABD'yi soğuk hava vurdu! Nehirler bile dondu

DÜNYA HABERLERİ | 06.01.2018 09:16 | Son Güncelleme 3 saat önce

ABD'nin doğu yakasını etkileyen ve Washington'da da hissedilen aşırı soğuk hava dalgası nedeniyle başkent ile Virginia eyaleti arasında yer alan Potomac Nehri büyük ölçüde dondu.

ABD'yi soğuk hava vurdu! Nehirler bile dondu

ABD'de son yılların en soğuk kışı yaşanırken doğu eyaletlerini etkisi altına alan soğuk hava dalgası sebebiyle birçok göl ve nehrin donduğu bildirildi.
Başkentin sembollerinden Potomac Nehri'nin de büyük ölçüde donmasına neden olan soğuk hava, bölge sakinleri ve turistlere ilginç manzaralar sundu. Uzun zaman sonra ilk kez donan nehrin etrafında fotoğraf çeken turistler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Öte yandan, kentin farklı noktalarında yer alan çok sayıdaki yapay havuz donarken pek çok kişi, bu havuzların üzerinde patenle kayarak eğlendi.
ABD'nin en büyük kenti New York'ta da yoğun kar yağışı ve soğuk hava ile etkisini hissettiren dalga nedeniyle JFK Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süre durdurulmuş, doğu bölgesindeki 3 binden fazla uçuş ise iptal edilmişti.

Birkaç gün daha sürmesi beklenen aşırı soğuk hava dalgası sebebiyle birçok eyalette acil durum ilan edilirken şu ana kadar soğuklardan etkilenen en az 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Washington Virginia Potomac Nehri

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