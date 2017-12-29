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ABD’yle Vize Krizinin Çözümü Türkleri Memnun Etti

29.12.2017 22:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

Amerika ve Türkiye’nin karşılıklı olarak vize sınırlamasını kaldırmasının ardından, İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu’nda vize başvuru işlemleri başladı. İstinye'deki konsolosluk binasında vize başvurusu için gelenlerin az sayıda olması dikkat çekti.

Amerika ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize sınırlamasını kaldırmasının ardından, İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu'nda vize başvuru işlemleri başladı.

İstinye'deki konsolosluk binasında vize başvurusu için gelenlerin az sayıda olması dikkat çekti.

Vize işlemleri için konsolosluğa gelen Hüseyin Aktan, kararın yeni olması sebebiyle içeride az sayıda bekleyen olduğunu söyledi. Vize sorununun bu kadar çabuk çözülmesini beklemediğini belirten Aktan, vize kısıtlamasının kaldırılmasından ötürü memnun olduğunu belirtti.

ABD Başkonsolosluğu'nun karşısında fotoğrafçı dükkanı olan Mehmet İmre, özellikle Amerika'nın Kudüs kararından sonra vize kısıtlamasının kaldırılması konusunda hiç umudunun kalmadığını söyleyerek, sorununun çözülmesinden memnun olduğunu belirtti. Yaklaşık üç aydır iş yapamadıklarını anlatan İmre, günde 400-500 kişiye işlem yaparken vize kısıtlaması kararından sonra bu sayının 40-50 kişiye düştüğünü belirtti. İmre, Amerika ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize kısıtlamasını kaldırmasının esnaf için de çok olumlu bir gelişme olduğunu söylüyor.

Üniversite öğrencisi Furkan Dişbudak, Work And Travel ile Amerika'ya gitmek istediğini söyledi. Vize kısıtlamasının kaldırılmasına çok sevindiğini belirten Dişbudak, bu kararla Amerika hayalini gerçekleştirebileceğini söyledi. İnsanların vize krizinden ötürü mağdur olduklarını dile getiren üniversite öğrencisi, yaşananların tekrarlanmamasını temenni ediyor.

Turizmci Özgür Kurnaz, Amerika'ya vize kısıtlamasının kaldırılması kararının ardından insanların vize başvurusu için yoğun talepte bulunduğunu kaydetti. Kurnaz, insanların diledikleri gibi seyahat edebilmeleri gerektiğini belirterek vize krizinin tekrar yaşanmamasını diledi.

Grafiker Levent Aynacı, vize kısıtlaması kararının kaldırıldığını, ancak vize başvurusunda bulanan insanlara zorluk çıkarılıp çıkarılmayacağını, kaç kişinin vize başvurusunun onaylanacağını bilmediğini söyledi.

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