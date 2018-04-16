AB’nin Afrin Eleştirisine Ömer Çelik’ten Yanıt

Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin Afrin’i hedef alarak düzenlediği Zeytin Dalı Operasyonu’nun “bölgede insani durumu daha da ağırlaştırdığı ve yerel halkı evlerini terketmeye zorladığı” gerekçesiyle eleştirdi. AB’li Bakanlar, ABD, Fransa ve İngiltere’nin hafta sonu kimyasal silah kullanımına karşı Suriye’de düzenlediği askeri operasyonun ardından, barış sürecinin de yeniden canlandırılması gerektiğini vurguladı. Lüksemburg’da yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında Suriye’deki son durum ve kimyasal silah kullanımına karşı ABD, Fransa ve İngiltere’nin düzenlediği askeri operasyon değerlendirildi. Zeytin Dalı Operasyonu'nun Suriye'nin kuzeyindeki insani durumu daha da ağırlaştırdığı dile getirilen ortak açıklamada, "Operasyon, yerel halkın yer değiştirmesine neden oldu. AB, başta Afrin'de olmak üzere, Suriye'nin kuzeybatısındaki insani durumun kötüye gitmesinden derin endişe duyuyor ve sivil kuruluşların erişiminin sağlanmasının gerekliliğinin altını çiziyor" denildi.

Ayrıca Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran’ın bölgede çatışmazlığın sağlanması ve insani yardımın ulaştırılması konularında zayıf kaldığı ifade edildi. Batı ülkelerinin askeri operasyonu AB Dışişleri Bakanları, toplantıda Cumartesi sabahı ABD, Fransa ve İngiltere tarafından Suriye rejiminin kimyasal silah depolarına yapılan operasyon hakkında da bilgi aldı. AB içerisinde operasyona karşı yükselen farklı seslere değinen Fransız Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, "AB bu konuda birlik içinde olmalıdır. Şimdi, askeri operasyonun ardından Rusya’nın, Suriye’de politik bir çözüm için güçlerimizi birleştirmemiz gerektiğini anlamasını umut ediyoruz, Fransa bunun için hazır” dedi. Sonuç bildirgesinde "Suriye’deki çatışmaların sona ermesi için derhal politik sürecin başlaması" ve BM çatısı altında devam eden barış görüşmelerine de şans verilmesi gerektiği vurgulandı. Bildiride, "Dışişleri Bakanları Konseyi, Suriye’ye düzenlenen operasyonun yalnızca rejimin Suriye halkını öldürmek için yeniden kimyasal silah kullanmasını engellemeyi hedeflediğine inanmaktadır" denildi.

Bakanlar, "Mevcut durumun, Suriye ihtilafına siyasi bir çözüm bulma sürecini canlandırmada kullanılması gerektiğini vurguluyoruz. Avrupa Birliği, çözümün askeri olamayacağını yineler" ifadesine yer verilmesi de dikkat çekti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Lüksemburg'a gelişinde "Rusya olmadan, bu çatışmayı çözmek imkansız" diyerek bölgede askeri gerginlikten kaçınılması gerektiğini söyledi. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders de, “En kısa zamanda Rusya ve İran’la yeniden politik diyalog yolunu ele almalıyız” dedi. Ömer Çelik’ten jet Afrin yanıtı AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Konseyi toplantısının sonuç bildirgesinde Türkiye’nin Afrin operasyonuna getirilen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Çelik, “Suriye’de olup bitenler karşısında üstüne düşeni yapmayan AB, sorumsuzca bir açıklama daha yapmış... Siyasi ve insani hiçbir duyarlılık ve sorumluluk taşımayan bir açıklama bu” dedi. AB’nin, Suriye konusunda hiçbir iş yapmadığını kaydeden Bakan Çelik, “AB sadece ‘izliyor’ ve ‘endişe duyuyor’. Afrin’de ne olduğunu anlamamışlar, sahada ne olduğundan haberleri yok ama büyük cümleler kurarak suçlamada bulunuyorlar” görüşünü paylaştı.