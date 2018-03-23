AB’nin Rusya Büyükelçisi Geri Çağrılıyor

Avrupa Birliği, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından, Moskova'daki büyükelçisini istişareler için geri çağırıyor.
AB, saldırının ardında büyük olasılıkla Rusya’nın olduğunu ve daha makul bir açıklama bulamadıklarını kaydetti.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brüksel’deki liderler zirvesinde alınan karar sonrası yaptığı açıklamada, ulusal düzeyde başka adımlar atılmasının da beklendiğini söyledi.
Zirve sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısına katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı alacağı ilave önlemler dışında başka bir adım düşünmediğini söyledi.
Merkel, Almanya ve Fransa’nın Rus diplomatları sınırdışı edip-etmeyeceği sorusuna ise, iki ülkenin ne yapılacağı konusunda görüşeceklerini, koordinasyon tamamlandığında yetkililerin daha fazla bilgi vereceğini belirtti.
Angela Merkel, “AB büyükelçisinin çağrılması dahil böyle tepkilerin gerekli olduğuna dair Fransa ile anlaştık” dedi.
AB ülkeleri Litvanya, Çek Cumhuriyeti ve Letonya da, Rus diplomatları sınır dışı etmeyi değerlendiriyor.
Moskova ise, İngiltere dışında Avrupa ülkelerinin Rus diplomatları sınırdışı etme planlarından haberdar olmadıklarını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Artyom Kozhin, diğer ülkelerden yetkililerinin olası sınır dışı kararlarıyla ilgili kendilerine bilgi vermediklerini söyledi.
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