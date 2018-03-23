HABER

AB’nin Rusya Büyükelçisi Geri Çağrılıyor

23.03.2018 19:07 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından, Birliğin, Moskova'daki büyükelçisini istişareler için geri çağırma kararı aldığını açıkladı

AB’nin Rusya Büyükelçisi Geri Çağrılıyor

Avrupa Birliği, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından, Moskova'daki büyükelçisini istişareler için geri çağırıyor.

AB, saldırının ardında büyük olasılıkla Rusya’nın olduğunu ve daha makul bir açıklama bulamadıklarını kaydetti.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brüksel’deki liderler zirvesinde alınan karar sonrası yaptığı açıklamada, ulusal düzeyde başka adımlar atılmasının da beklendiğini söyledi.

Zirve sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısına katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı alacağı ilave önlemler dışında başka bir adım düşünmediğini söyledi.

Merkel, Almanya ve Fransa’nın Rus diplomatları sınırdışı edip-etmeyeceği sorusuna ise, iki ülkenin ne yapılacağı konusunda görüşeceklerini, koordinasyon tamamlandığında yetkililerin daha fazla bilgi vereceğini belirtti.

Angela Merkel, “AB büyükelçisinin çağrılması dahil böyle tepkilerin gerekli olduğuna dair Fransa ile anlaştık” dedi.

AB ülkeleri Litvanya, Çek Cumhuriyeti ve Letonya da, Rus diplomatları sınır dışı etmeyi değerlendiriyor.

Moskova ise, İngiltere dışında Avrupa ülkelerinin Rus diplomatları sınırdışı etme planlarından haberdar olmadıklarını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Artyom Kozhin, diğer ülkelerden yetkililerinin olası sınır dışı kararlarıyla ilgili kendilerine bilgi vermediklerini söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırı: 15 ölü, 50 yaralı

Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırı: 15 ölü, 50 yaralı

ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı

ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı

Vietnam’da yangın faciası: 13 ölü, 27 yaralı!

Vietnam’da yangın faciası: 13 ölü, 27 yaralı!

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Hostese 'yanlış servis' dayağı

Hostese 'yanlış servis' dayağı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.