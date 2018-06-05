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AB'ye iltica başvuruları azaldı

05.06.2018 22:43 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan iltica başvurularında yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı zaman dilimine göre yüzde 20 düşüş yaşandığı belirlendi.

Avrupa'ya Balkan rotası üzerinden gelen mülteci sayısı artış göstermesine rağmen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yapılan iltica başvurularının sayısı düştü.

Funke Medya Grubu Salı günü, AB üyesi devletlerin kendilerini ilgilendiren rakamları aktarmasıyla oluşturdukları AB ön uyarı ve önlem sistemi üzerinden elde edilen verileri yayınladı.

Sözkonusu verilere göre, 2018'in başlangıcından Nisan ayının sonuna kadar yaklaşık 176 bin sığınmacı ilk kez iltica başvurusunda bulundu. Bu, 2017 yılının aynı zaman dilimindeki rakamlara göre yüzde 20 daha az.

Almanya'daki başvuruların da Avrupa geneliyle örtüştüğü kaydedildi. Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) istatistiklerine göre yılın ilk dört ayında iltica başvuruları aynı şekilde bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında düşüş gösterdi.

AB bünyesindeki mültecilerin çoğunlukla Suriye, Irak ve Afganistan'dan olduğu belirtildi. Ayrıca Venezuela'dan gelen sığınmacı sayısında kayda değer bir artış olduğu gözlendi.

Protestan haber ajansı epd'nin sorularını yanıtlayan Avrupa istatistik kurumu Eurostat, sözkonusu trendin doğru olduğunu teyit etti. Buna rağmen Eurostat sözcüsü, sözkonusu rakamların henüz "tam" olmadığını söyleyerek iltica başvurularının sayısının topyekün düştüğünü söylemenin doğru olmayacağını vurguladı.

epd/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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