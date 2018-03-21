AB’ye iltica başvuruları yarı yarıya azaldı

Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan iltica başvuruları geçen yıl yarı yarıya düşerek yaklaşık 650 bin olarak kaydedildi. 2016 yılında yaklaşık bir milyon 200 bin kişi AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunmuştu.

Başvurularda ilk sırayı yine sekiz yıldır süren iç savaştan kaçan Suriyeliler, Afganistan ve Irak vatandaşları aldı. İstatistiklere göre ilticacıların 102 bin 400'ü Suriye, 47 bin 500'ü Irak ve 43 bin 600'ü Afganistan vatandaşı.

Başvuruların 198 bini (%31) Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı 126 bin 600 (%20) başvuruyla İtalya, 91 bin 100 (%14) ile Fransa, 57 bin (%9) ile Yunanistan, 33 bin 300 (%5) ile İngiltere ve 30 bin 400 ile İspanya takip ediyor.

Geçen yıl kaydedilen istatistikler Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük mülteci krizinin zirve yaptığı 2015 ve 2016 yılarının gerisinde. 2014 yılında ise iltica başvurusunda bulunanların sayısı 563 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Avrupa Birliği mülteci akışını kontrol altına almak için 2016 yılında Türkiye ile geri kabul anlaşması imzalamıştı.

AFP / EC, GY

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