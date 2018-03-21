HABER

AB’ye iltica başvuruları yarı yarıya azaldı

21.03.2018 00:12 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği ülkelerine iltica başvuruları geçen yıl yarı yarıya düşerek yaklaşık 650 bin olarak kaydedildi.

Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan iltica başvuruları geçen yıl yarı yarıya düşerek yaklaşık 650 bin olarak kaydedildi. 2016 yılında yaklaşık bir milyon 200 bin kişi AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunmuştu.

Başvurularda ilk sırayı yine sekiz yıldır süren iç savaştan kaçan Suriyeliler, Afganistan ve Irak vatandaşları aldı. İstatistiklere göre ilticacıların 102 bin 400'ü Suriye, 47 bin 500'ü Irak ve 43 bin 600'ü Afganistan vatandaşı.

Başvuruların 198 bini (%31) Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı 126 bin 600 (%20) başvuruyla İtalya, 91 bin 100 (%14) ile Fransa, 57 bin (%9) ile Yunanistan, 33 bin 300 (%5) ile İngiltere ve 30 bin 400 ile İspanya takip ediyor.

Geçen yıl kaydedilen istatistikler Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük mülteci krizinin zirve yaptığı 2015 ve 2016 yılarının gerisinde. 2014 yılında ise iltica başvurusunda bulunanların sayısı 563 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Avrupa Birliği mülteci akışını kontrol altına almak için 2016 yılında Türkiye ile geri kabul anlaşması imzalamıştı.

AFP / EC, GY

©Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump, Prens Selman'a sattıkları silahları gösterdi

Trump, Prens Selman'a sattıkları silahları gösterdi

ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok

ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: 'Anlaşmaya varılmadı'

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: 'Anlaşmaya varılmadı'

AİHM'den Cem Uzan kararı: Erdoğan'a hakaret kararı ifade özgürlüğü ihlali

AİHM'den Cem Uzan kararı: Erdoğan'a hakaret kararı ifade özgürlüğü ihlali

Şam'da pazar yerine roketli saldırı: Çok sayıda ölü var

Şam'da pazar yerine roketli saldırı: Çok sayıda ölü var

İdlib'deki sığınmacı kampına hava saldırısı: Çok sayıda ölü var

İdlib'deki sığınmacı kampına hava saldırısı: Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.