AB’ye sığınma başvuruları azaldı

AB İstatistik Kurumu verilerine göre, bu dönemde 479 bin 650 sığınma başvurusu yapıldı.Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sığınma başvurusunda bulunanların sayısında 2017’nin ilk dokuz ayında düşüş kaydedildi. Funke Medya Grubu bünyesindeki gazetelerin AB İstatistik Kurumu’nun (Eurostat) verilerine dayandırdığı haberde, 2017 yılında ekim ayına kadar üye ülkelere toplam 479 bin 650 sığınma başvurusunda bulunulduğu belirtildi. Bu sayının, 2016 yılının aynı dönemine oranla yüzde 50 daha az olduğuna dikkat çekildi. AB ülkelerine 2016’da yaklaşık 1 milyon 200 bin, 2015’te ise yaklaşık 1 milyon 250 bin sığınma başvurusu yapılmıştı.

En çok başvuru Almanya’ya

AB’ye üye ülkeler arasında Almanya, sığınmacıların tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. 2017 yılının Ocak-Ekim ayları arasında Almanya’ya 137 bin 385 sığınma başvurusunun yapıldığı belirtildi.

Almanya’yı 103 bin 560 başvuru ile İtalya izliyor. AB içinde en az sığınma başvurusu kabul eden ülkeler ise Polonya ve Macaristan. 2017’nin ilk dokuz ayında Polonya’ya 2 bin 515, Macaristan’a ise 2 bin 445 sığınma başvurusu yapıldı.