AB'ye Suriye krizinde başarısızlık eleştirisi

Ischinger popülizm ile ancak ortak dış ve güvenlik politikalarıyla başa çıkılabileceğini söyledi.Almanya'da Cuma günü başlayacak olan Münih Güvenlik Konferansı'nın başkanı Wolfgang Ischinger, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye krizine çözüm bulmada beklenen başarıyı elde edemediğini söyledi. Alman Bild gazetesine konuşan Ischinger, "500 milyonluk nüfusu temsil eden ve birçok ülkenin en önemli ticari ortağı olan AB dış politikada ve Ortadoğu politikasında başarılı olamamıştır” dedi.
AB hükümet başkanlarının koordineli politikalarla ve tek sesle konuşmak yerine kriz ülkelerini ayrı ayrı ve kendi gündemleriyle ziyaret ettiğini belirten Ischinger, yeni Alman hükümetinden AB reformlarına öncelik vermesini beklediğini dile getirdi.
AB'nin ancak çoğunlukla karar alabildiği takdirde güç kazanacağını belirten Ischinger, "Her küçük devlet vetosuyla dış politikayı frenleyebildiği sürece AB, Suriye'de olduğu gibi uluslararası krizlerin çözümünde sadece yardımcı rol oynayabilir” dedi.
Popülizme karşı ortak dış politika
Almanya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki eski daimi temsilcisi Ischinger, Avrupa ordusu kurulmasının önemli olduğunu ve bunun için Almanya'nın savunma bütçesini önemli oranda artırması gerektiğini söyledi. Ischinger, Avrupa ve NATO bünyesinde etkili katkıda bulunabilmesi için Almanya'nın gayrı safi yurt içi hasılasının en az yüzde 1,5'unu savunmaya ayırması gerektiğini belirtti.
AB vatandaşlarının kendilerini güven içinde yaşatan, sınırlarını koruyan, terör ve suçlarla mücadele eden bir AB arzuladıklarını ifade eden Wolfgang Ischinger, "çağımızın sağ popülizmine verilebilecek en iyi cevabın ortak dış ve güvenlik politikaları uygulamak olduğunu" söyledi. Ischinger, Avrupa'da artık "ulusal rüyalar içindeki küçük devlet" anlayışına yer olmadığını sözlerine ekledi.
DW, afp/AG, HS
© Deutsche Welle Türkçe
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