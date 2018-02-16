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AB'yle Vize Serbestisi Müzakeresi Başladı

16.02.2018 17:17 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın Perşembe günkü Ankara ziyareti çerçevesinde AB

AB'yle Vize Serbestisi Müzakeresi Başladı

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın Perşembe günkü Ankara ziyareti çerçevesinde AB

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