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Açık açık tehdit etti! 'Dünya için çok tehlikeli olabilir'

DÜNYA HABERLERİ  | 24.02.2018 19:41 | Son Güncelleme

ABD, Kuzey Kore’yi nükleer füze programlarından vazgeçmeye zorlamak için en büyük yaptırım paketini uygulamaya hazırlanırken ABD Başkanı Donald Trump, "Adımlar işe yaramazsa, dünya için çok, çok talihsiz ve tehlikeli olabilir" açıklamasını yaptı.

Açık açık tehdit etti! 'Dünya için çok tehlikeli olabilir'

ABD, Kuzey Kore’ye daha fazla yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

ABD’nin yasa dışı Kuzey Kore ile ticaret yapan şirket ve iş adamlarına karşı çok ağır yaptırım ve cezaların uygulanacağını açıklandı.

HEDEFLER ARASINDAKİ 5 ÜLKE

Yaptırımların hedefleri arasında, Çin, Hong Kong, Tayvan ve Singapur’daki nakliye ve enerji şirketlerinin de yer aldığı belirtildi.

Birleşik Devletler’deki firmalar ve bireylerin sahip olduğu varlıklara el konulabileceği ve ABD vatandaşlarının söz konusu devletlerle alışveriş yapmasının yasaklanacağı ifade edildi.

Trump yönetiminin hazırladığı yeni yaptırımların, "Kuzey Kore’nin yasa dışı deniz taşımacılığı, kaçakçılık faaliyetlerini ve petrol almak ve kömür satmak için kapatma amaçlı" bir hareket olduğu açıklandı.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, yeni yaptırımların Kuzey Kore’nin "kötü yönde kullandığı deniz taşımacılığı" yoluyla kömür ve diğer yakıt ticaretindeki kısıtlamanın ve engellenmesinin çok önemli bir yaptırım olacağını söyledi.

'GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAFLAR VAR'

Yaptırımların Kuzey Kore nakliye ve ticaret şirketlerini ve gemileri güçsüz hale getirmek için tasarlandığını, ayrıca Pyongyang’ı izole ettiğini belirten Mnuchin Kuzey Kore, Çin, Singapur, Tayvan, Hong Kong, Marshall Adaları, Tanzanya, Panama ve Komorolar’da bulunan, kayıtlı veya bayraklı gemilere yönelik çok ciddi çalışmaların ve denetimin yapılacağını kaydetti.

Mnuchin, yaptırımlardan kaçınmak için Kuzey Kore’ye giden gemiden gemiye yakıt ve diğer ürün transferlerini gösteren Aralık 2017 istihbarat raporlarına yansıyan görüntüler ve geniş fotoğrafların olduğunu açıkladı.

Mnuchin, ABD’nin Kuzey Kore gemilerini takip edip ve incelemesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kuzey Kore tehdit

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Amerika'nın elindeki nükleer silahlar dünya için tehlikeli değil mi?
AMERIKA DUNYA İÇİN TEHLIKE
dunya barısı ıçın en buyuk tehlıke sensın artık abd. en buyuk terorıst devlet sensın. terorırslere destek veren sensın. ıkıyuzlu sahtekarsın.
Dünya için tek tehlike ABD dir.Girdiği her ülkede yüzbileri bulan masum sivilleri katleden de yine kendisidir.Az kaldı döktüğün kanın içinde boğulup gideceksiniz.Öyle bir sallanacaksınız ki yerle bir olacaksınız.TEMMUZ ayına dikkat.
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