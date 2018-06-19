Açlığın nedeni savaşlar ve iklim değişimi

Örgüt, açlığı önlemenin önündeki en büyük engeller ise savaş ve iklim değişimi.Almanya merkezli Welthungerhilfe adlı açlıkla mücadele örgütü, bugün Berlin'de kamuoyuna sunduğu yıllık raporunda dünya çapında açlık sorununa son vermenin mümkün ve uygulanabilir olduğunu açıkladı. Örgüt, bunun önündeki en büyük engelin kalkınma politikasının kazanımlarını tehdit eden savaşlar, kuraklık ve sel felaketleri olduğunu belirtti.

Açlığa son vermenin tarihte ilk kez gerçekçi olduğunu dile getiren Welthungerhilfe Yönetim Kurulu Başkanı Till Wahnbaeck, son 30 yılda dünyada açlık sorunu yaşayan kişilerin oranının yarı yarıya düştüğünü kaydetti. Yoksulluk ve çocuk ölüm oranlarının da düştüğünü belirten Wahnbaeck, kalkınma politikası çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin etkisini gösterdiğini vurguladı.

Welthungerhilfe Başkanı Baerbel Dieckmann ise şiddetli çatışmalar ve iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçların, geride kalan on yıllarda uygulanan kalkınma politikaları sayesinde elde edilen kazanımları tehdit ettiği uyarısında bulundu.