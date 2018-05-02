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Açlıkla Mücadelede Yapay Zeka Dönemi

02.05.2018 03:10 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, 2016 yılında küresel nüfusun yüzde 11'inin açlıkla karşı karşıya kaldığını bildirdi. Artık açlıkla mücadelede teknoloji ve yapay zeka kullanılacak

Açlıkla Mücadelede Yapay Zeka Dönemi

Dünyada her dokuz kişiden biri açlık çekiyor ve bu oran, giderek yükseliyor. Bunun tek nedeniyse yoksulluk değil. Savaş ve doğal afetler nedeniyle birçoklarının yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalması, açlığa neden oluyor. Yardım örgütleri, küresel gıda sıkıntısıyla mücadele edebilmek için yapay zeka gibi teknolojilere de başvuruyor. Çok büyük miktarda veri analizi sağlayan yapay zeka, gelişmekte olan ülkelerdeki çiftçilere yardım edebilir, savaş ve doğal afetlere maruz kalan bölgeleri belirleyebilir. Çiftçiler, bu verilere, akıllı telefonlarıyla erişebilir.

Uzmanlara göre, toprakla ilgili ve diğer başka veriler yapay zeka kullanılarak analiz edilip sonuçları çiftçilere gönderilebilir. Ve bu veriler, ne zaman, hangi ekinlerin nasıl yetiştirileceğini belirlemede yardımcı olabilir. Ancak gelişmekte olan ülkeler bu yeni teknolojilere en son erişiyor.

Ancak açlık çeken 815 milyon kişiden 814 milyonunun hemen hiçbirinde akıllı telefon olmadığına inanılıyor. Teknolojiye erişim sağlansa bile açlık çekenlerin büyük çoğunluğunun İngilizce bilmediği tahmin ediliyor. Dolayısıyla yeni teknolojilerle ilgili veriler bu insanlara iletilemiyor.

Yeni teknolojilerin gelişmekte olan ülkelere erişmesi uzun sürse de birçokları, bu kazanımların gıda sıkıntısı çekilen bölgelerdeki çiftçilere zaman içinde erişeceğini umuyor.

Yardım görevlileri, girişimcilerin yeni teknolojilerin uygulanmasında kendi ülkelerinin dışına çıkarak küresel açlıkla mücadele etmesi gerektiğini söylüyor. Yapay zeka teknolojisinin gücünden yararlanmak ve gelişmekte olan ülkelerdeki açlığı gidermek için çiftçilerin de eğitimden geçirilmesi şart.

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